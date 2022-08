Lampadina Smart colorata, che prezzo! Sconto 62%

La Lampadina Smart Ezviz LB1 è ad un prezzo imperdibile su Amazon. Grazie a uno sconto del 62%, costa solo 6€ incluse spedizioni invece di 15,99€ .

Una lampadina smart non significa solo comodità, comfort e atmosfera. Significa anche e soprattutto risparmio sulla bolletta della luce. Perché grazie allo spegnimento automatico, agli scenari, alle app e ai comandi vocali, si può accendere solo quando serve e spegnerle in tutta comodità quando non se ne ha bisogno.

Tra l’altro, questa lampadina smart funziona via WiFi e non ha bisogno di hub aggiuntivi. SI controlla tramite l’app Ezviz oppure con la voce tramite Amazon Alexa o Google Home. Con la facilità di un comando vocale puoi regolare luminosità, accensione e spegnimento.

La lampadina smart di Ezviz supporta 16 milioni di sfumature diverse di colore, per scegliere ogni volta l’illuminazione adatta a momenti diversi, per la lettura, un film, il relax, il lavoro o una cena romantica. Ovviamente dipone di timer per spegnimenti e accensioni automatiche.

La potenza è equivalente a una lampadina a incandescenza da 60 W ma risparmiando oltre l’80% di energia; il funzionamento è di circa 15.000 ore.