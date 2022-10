Gli iPhone (al pari di altri smartphone della concorrenza, dobbiamo ammetterlo) sono dispositivi versatili e utili anche per gestire quei dispositivi legati, in un modo o nell’altro, alla domotica. Ad esempio, il device made-in-Cupertino lo puoi sfruttare per gestire le luci a LED che oggi vanno di tanto di moda. In tal senso le proposte non si contano, ma a questo giro voglio segnalarti questo kit LED RGB che puoi acquistare su Amazon approfittando di uno sconto del 25%. Non devi fare altro che cliccare su “aggiungi al carrello”, al resto ci pensa Amazon.

Ogni lampada può restituire atmosfere fantastiche, con 16 milioni di colori, 210 modalità supportate e remote control a 360°. Le puoi posizionare dove e come vuoi: in verticale ai lati del televisore, sulla scrivania, in orizzontale, o addirittura dietro il televisore.

Da incredibili e immersive esperienze videoludiche, ad atmosfere divertenti per una cena in giardino. Queste lampade smart sono davvero incredibili, e per controllarle – impostare il colore, il tono, la luminosità, un timer di accensione/spegnimento – ti basta usare il telecomando incluso nella confezione oppure l’app per il tuo device. La puoi scaricare gratuitamente da App Store e Play Store.

La confezione di vendita è particolarmente ricca, come puoi notare dall’immagine che trovi di seguito: all’interno trovi le due lampade (alte 30,8 cm), il cavo di alimentazione di 170 cm con tastierino, due supporti per tenerle in verticale, un manale utente per scoprire tutti i “segreti” su questo gadget smart e – ovviamente – il telecomando per modificare l’illuminazione anche a distanza.

Ti ricordo che lo sconto del 25% è già applicato, tu non devi fare altro che aggiungere il prodotto al carrello per concludere l’acquisto al costo promozionale di 29,99 euro.