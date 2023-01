Nella sua categoria, la lampada smart a LED di Meross è uno dei prodotti di maggior successo. È compatibile con HomeKit (framework di Apple), Google Assistant, Alexa e SmartThings di Samsung. Insomma, può dialogare con tutte le piattaforme per la domotica, e oggi la puoi acquistare approfittando di uno sconto del 16% e del coupon valido per un ulteriore risparmio del 15%. Calcolatrice alla mano, ti viene a costare 31 euro e pochi spiccioli.

Puoi posizionare questa lampada smart di Meross praticamente ovunque, sta bene in qualsiasi ambiente del tuo appartamento. E poi – cosa più importante – la puoi controllare con i tuoi dispositivi Apple tramite l’app di sistema Casa, ma anche con i comandi vocali sfruttando le capacità di Siri, Google Assistant e Alexa. Nell’elenco c’è anche il network SmartThings di Samsung, perché non ci facciamo mancare proprio nulla qui.

La luce emanata da questo gadget varia in base alle tue esigenze e necessità. Il bianco si articola in 3000K (caldo), 4000K (caldo) e 6000K (freddo), il multicolore RGB invece crea l’atmosfera giusta in ogni situazione. La luminosità è regolabile anche tramite l’app Meross (scaricala qui per il tuo dispositivo iOS/iPadOS), e dalla stessa puoi anche controllare a distanza più lampade e impostare una delle 8 modalità di scena (lettura, gaming, film e così via).

Di seguito altri dettagli sulla lampada smart:

Dimensioni: 12 x 12 x 16,7 cm

Peso: 360g

Ingresso: DC 5V / 500mA o superiore

Wi-Fi: 2,4 GHz

Dimmerabile

Luce colorata

Standard wireless: IEEE

Sistemi operativi compatibili: iOS 13 o versioni successive, Android 4.1 o versioni successive

