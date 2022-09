Di accessori smart ne è pieno il mercato ma, a conti fatti, sono pochi quelli meritevoli d’attenzione perché di qualità ed effettivamente utili. In questa cerchia c’è la lampada smart a LED da comodino di Meross, compatibile con HomeKit di Apple, Google Assistant, Alexa e SmartThings di Samsung. Insomma, può dialogare con tutte le piattaforme per la domotica, e oggi la puoi acquistare approfittando dello sconto del 21% e del Coupon da 8 euro che, combinati, portano il prezzo finale a 28,99 euro. Al momento della scrittura di questo articolo le scorte sono limitate, quindi meglio aggiungerla al carrello in tempi record per non farsela sfuggire.

Puoi posizionare questa lampada smart di Meross praticamente ovunque, sta bene in qualsiasi camera del tuo appartamento. La puoi controllare con i tuoi dispositivi Apple tramite l’app di sistema Casa, ma anche con i comandi vocali sfruttando le capacità di Siri, Google Assistant e Alexa. Nell’elenco c’è anche il network SmartThings di Samsung, perché non ci facciamo mancare proprio nulla qui.

La luce emanata da questo gadget varia in base alle tue esigenze e necessità. Il bianco si articola in 3000K (caldo), 4000K (caldo) e 6000K (freddo), il multicolore RGB invece crea l’atmosfera giusta in ogni situazione.

La luminosità è regolabile anche tramite l’app Meross (scaricala qui per il tuo dispositivo iOS/iPadOS), e dalla stessa puoi anche controllare a distanza più lampade e impostare una delle 8 modalità di scena (lettura, gaming, film e così via).

Di seguito altri dettagli sulla lampada smart: