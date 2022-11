È fondamentale avere una lampada sulla propria scrivania e/o sul comodino. Se poi è anche a LED (quindi consuma meno), integra una porta USB per ricaricare lo smartphone – un iPhone, giusto per dire – ed è anche in sconto, tanto meglio. Quella che ti segnalo oggi è una offerta lampo che porta la lampada a LED di Anmossi a meno di 19 euro. Per ottenere lo sconto massimo, ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il design di questa lampada a LED non passa inosservato. È moderno e minimale, e poi ha un profilo sottilissimo. Il punto di forza è che è regolabile, quindi la puoi posizionare come preferisci: il braccio ruota di 180°, la base invece di 90°. Regolabile è anche la luminosità, tramite gli appositi pulsanti che trovi sulla base: puoi scegliere una luce soffusa quando leggi, oppure una un po’ più forte quando sei al computer oppure stai lavorando su documenti cartacei.

Utilissima è poi la porta USB-A sul retro (accanto alla USB-C per l’alimentazione e allo switch On/Off), che ti permette di ricaricare smartphone, tablet e console portatili direttamente dalla base della lampada.

📢 Ci sono due cose importanti da ricordare. La prima è che si tratta di un’offerta lampo, dunque destinata a “sparire” nel giro di poche ore. La seconda è che per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% devi spuntare la casella del Coupon. Solo così potrai completare l’acquisto a 18 euro.

