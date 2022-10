Lampada LED da Scrivania con doppia USB: sconto 50%

Su una scrivania d’ufficio -ma anche per chi crea contenuti, per i videogamer e per gli influencer -una lampada serve sempre. Magari una che abbia un bel design e degli alcuni optional che la rendano ancora più utile. E grazie alle Offerte Esclusive Prime 2022 la Lampada da Scrivania LED di Arspic include Protezione Degli Occhi, due porte di Ricarica Rapida USB-C e USB-A, controlli Touch dimmerabili e design pieghevole: costa solo 24€ e spicci con Coupon.

Il prezzo di listino è di 50€ euro, ma spuntando la voce “Applica Coupon 50%” si ottiene il dimezzamento del prezzo. La particolarità di questa lampada è l’inclusione di caricatore con supporto a Ricarica Rapida QC 3.0 per ricaricare smartphone, tablet, alimentare dispositivi e molto altro attraverso le due porte USB-C (PD Power Delivery a 27W) e USB-A (QC 3.0 Quick Charge a 24W) che possono funzionare contemporaneamente.

I livelli di luminosità della lampada sono dimmerabili con controlli Touch, e permettono di regolare perfino la temperatura della luce emessa (da 2700 K a 6500 K).

Il braccio mobile può anche ruotare, così da cambiare direzione alla luce in modo rapido a seconda delle esigenze: più diretto per un libro, e più soffusa per non affaticare gli occhi davanti al display. Anzi, a tal proposito, la Arpisc include una funzione di Protezione Occhi grazie ad un‘emissione luminosa uniforme che copre l’intera scrivania.