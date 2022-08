Lampada da tavolo touch regolabile a PREZZO STRACCIATO

Amazon permette di mettere mano sulla lampada da tavolo Hifree con sensore touch LED fruendo di uno sconto a dir poco conveniente, considerando infatti che il dispositivo in questione viene proposto sulla piattaforma di E-Commerce a un prezzo di solamente 19,49€, con uno sconto del 35%. Non manca anche la possibilità di fruire di un ulteriore riduzione del prezzo del 5% acquistando due articoli uguali.

Il prodotto risulta particolarmente versatile, in quanto è in grado di fornire diversi effetti e atmosfere rilassate per molteplici ambiti, considerando che la stessa è sensibile al tocco e può essere manovrata sfruttando i comandi touch. Che si tratti di casa o ufficio, con l’ampia di varietà di luce a disposizione è sempre possibile trovare il setup che si preferisce.

Toccando la base della lampada da tavolo il device risulta regolabile fra tre livelli di luminosità: tenue, media e luminosa, il che permette quindi di fruire al meglio del prodotto in ogni specifico momento in maniera alquanto veloce, senza avere a che fare con impostazioni poco comprensibile, in quanto sono sufficienti dei tocchi per spegnimento e regolazioni.

Non mancano nella confezione l’adattatore per collegare il dispositivo e il manuale, mentre viene garantita una garanzia per 24 mesi a tutti gli acquirenti, perfetta per stare tranquilli in merito all’effettiva qualità dell’articolo che viene proposto.