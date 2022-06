Lampada Antizanzare USB: 18€ per dire addio a insetti e pizzichi

La bella stagione porta con sé tante cose belle ma anche alcune seccature che purtroppo non si può evitare, tra cui caldo e afa e soprattutto loro: le odiate zanzare. Ecco come tenerle a bada in modo eco-sostenibile, con consumi ridotti e ovunque serva, anche se non c’è corrente. Grazie alla Lampada Antizanzare USB a soli 18€ incluse spedizioni.

Il veleno sistemico tiene a bada gli insetti per 24-48 ore, ma avvelena l’ambiente, le piante e gli animali, e costituisce un pericolo per le persone; il fornello elettrico, invece, è un veleno che respiriamo per tutta la notte, per tutta l’estate. Lo zampirone è poco efficace e fa una puzza terribile, mentre la citronella è gradevole ma oggettivamente non funziona.

L’optitum per tenere a bada le vampire dell’estate è quindi quello di colpire su più fronti, ricorrendo il meno possibile alle sostanze tossiche. Ecco perché vi proponiamo questa piccola e potente Lampada Antizanzare USB che ha dalla sua diversi vantaggi: niente fumi o molecole dannose, niente radiazioni, consumi bassissimi e un rumore inferiore ai 30 dB (praticamente, un sibilo).

Grazie alla sua luce LED avanzata, attira le attira le zanzare e le aspira all’interno della lampada, dove restano intrappolate. Questa piccola Lampada Antizanzare USB è capace di pattugliare un perimetro di 30 metri quadri.

La cosa carina, rispetto ad altri prodotti simili, è che si alimenta tramite USB: dunque funziona grazie ad un qualunque caricatore USB, o anche dove non c’è corrente collegandolo al computer o perfino ad un powerbank. Insomma, puoi portarla anche al mare o in campeggio. O posizionarla -senza preoccupazioni- vicino a un bambino che dorme.