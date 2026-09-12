L'alternativa economica di LIDL al Bimby è addirittura migliore: display enorme, 10 velocità e cena pronta in pochi secondi

Una proposta pensata per chi ha poco spazio in cucina, non vuole spendere cifre alte e guarda con curiosità ai robot multifunzione senza puntare ai modelli di fascia premium.

Prima ancora delle funzioni, a colpire è stato il prezzo: 199 euro nei negozi Lidl e 255,28 euro sullo store online ufficiale, secondo le indicazioni del lancio. Una cifra che spiega le code davanti ad alcuni supermercati già dalle prime ore del mattino, con clienti arrivati prima dell’apertura e scaffali svuotati in poco tempo. “A quel prezzo lo provo, poi si vede”, ha raccontato una cliente all’uscita da un punto vendita. In poche parole, il senso dell’acquisto è tutto lì.

Il Monsieur Cuisine Compact entra nella famiglia degli elettrodomestici Silvercrest, il marchio con cui Lidl firma la sua elettronica per la casa. Dopo i modelli Connect, Plus e Smart, spesso accostati al Bimby di Vorwerk fino al soprannome popolare di “Bimby Lidl”, questo apparecchio prende una strada diversa. Non punta a sfidare i prodotti più costosi su potenza e capienza. Gioca un’altra partita: prezzo contenuto e poco ingombro. E, almeno sulla carta, la promessa è semplice da capire.

Il paragone con il Bimby TM7, che parte da 1.599 euro, viene quasi automatico. Ma va fatto con prudenza. Sono macchine molto diverse, per prezzo, ricette, assistenza e capacità di lavoro. Il Compact non nasce per sostituire un robot di fascia alta. Prova piuttosto a parlare a un pubblico preciso: single, coppie, studenti fuori sede, famiglie piccole. Persone che cucinano in quantità ridotte e vogliono rendere più rapide alcune preparazioni di tutti i giorni.

Piccolo, leggero, con boccale da 1,5 litri: il robot pensato per cucine strette

La prima cosa che si nota, una volta aperta la scatola, è il formato. Il corpo macchina in plastica nera lucida pesa circa 3,73 chilogrammi senza accessori e arriva a poco meno di 5,4 chilogrammi con boccale e dotazione montata. Le misure dichiarate — circa 39 centimetri di larghezza, 24,6 di profondità e 29,3 di altezza — lo rendono più facile da spostare rispetto ai robot da cucina più grandi. Non è un dettaglio secondario, soprattutto nelle cucine piccole degli appartamenti di città.

Un robot da cucina compatto in prova su un piano cucina, con ingredienti e smartphone per seguire ricette guidate.

Il cuore dell’apparecchio è il boccale in acciaio inox da 2 litri nominali, che nell’uso reale offre 1,5 litri di capacità utile. Nella confezione ci sono il coperchio con misurino, il gruppo lame, l’inserto per la cottura, l’accessorio per mescolare, la spatola e un supporto per smartphone, utile per seguire le ricette dall’app mentre si cucina. I pezzi a contatto con gli alimenti possono andare in lavastoviglie. Una comodità concreta, soprattutto dopo vellutate, creme, sughi o impasti morbidi.

C’è anche la garanzia di tre anni, aspetto da non sottovalutare in un prodotto che punta molto sul rapporto tra dotazione e prezzo. Nella confezione base, però, manca il cestello per la cottura a vapore a più livelli, venduto a parte. Una scelta che si nota, perché sui modelli superiori della gamma Lidl la vaporiera fa spesso parte dell’esperienza d’uso fin dall’inizio.

Bilancia, Wi-Fi e ricette guidate: dove il Compact sorprende davvero

Sul piano tecnico, il Monsieur Cuisine Compact offre più di quanto ci si aspetterebbe da un robot sotto i 200 euro. La potenza dichiarata è di 1.050 watt per riscaldamento e cottura, mentre il motore delle lame arriva a circa 500 watt. Le velocità sono dieci, con funzione turbo, e la rotazione va indicativamente da 130 a 4.850 giri al minuto. Numeri da prendere per quello che sono, senza aspettarsi miracoli, ma adatti a molte preparazioni casalinghe.

La temperatura si regola da 37 a 130 gradi, con scatti di cinque gradi. Si possono quindi gestire cotture lente, creme, salse, risotti e rosolature leggere. La rotazione a sinistra delle lame, pensata per mescolare senza tritare, torna utile nelle preparazioni più delicate: un sugo con pezzi interi, un risotto, una crema da non rovinare. In cucina, spesso, sono proprio queste funzioni pratiche a fare la differenza.

A sorprendere, in questa fascia di prezzo, sono soprattutto la bilancia integrata e la cottura guidata via Wi-Fi. La bilancia pesa direttamente nel boccale, con intervalli di un grammo e fino a cinque chilogrammi. L’app Monsieur Cuisine, invece, può inviare al robot tempi, velocità e temperature delle ricette. L’utente segue i passaggi sul telefono, appoggiato al supporto incluso, e la macchina imposta i parametri. Non è l’esperienza più fluida dei modelli costosi, ma l’idea è la stessa. E funziona, purché non si chieda troppo.

Impasti, capienza e vaporiera: a chi conviene e chi farebbe meglio a guardare altrove

Il limite principale del Monsieur Cuisine Compact è nei numeri: 1,5 litri utili nel boccale e 500 grammi di farina come capacità massima di impasto. Per una vellutata per due, un omogeneizzato, una crema, un pesto o un sugo veloce, il robot lavora nel suo terreno naturale. Per pane, pizza o preparazioni abbondanti per quattro o cinque persone, invece, la musica cambia. Lo spazio è poco e il motore da 500 watt può andare in difficoltà con lavorazioni lunghe e impasti più duri.

Non è un difetto nascosto, ma una scelta di progetto. Il Compact nasce per chi cucina in piccole quantità e vuole un apparecchio facile da riporre, non per chi prepara pane ogni settimana o pasti completi per una famiglia numerosa. In quel caso ha più senso guardare al Monsieur Cuisine Smart, spesso proposto da Lidl tra 349 e 399 euro, con boccale più grande, maggiore capacità di impasto, vaporiera inclusa e uno schermo touch più evoluto.

Nella stessa fascia, i rivali non mancano. La linea Cecotec Mambo, disponibile a partire da circa 219 euro secondo le offerte online, propone caraffe più grandi e potenze dichiarate superiori. Il Compact risponde con dimensioni ridotte, collegamento con l’app Lidl e una rete di vendita familiare per il pubblico italiano. Alla fine, la scelta dipende dalle abitudini: chi cucina poco e ha poco spazio può trovarlo conveniente; chi cerca un vero sostituto di un robot premium rischia di restare deluso.

Il consiglio, in fondo, è semplice: comprarlo sapendo bene che cosa si porta a casa. Il robot da cucina Lidl da 199 euro ha senso per single, coppie e principianti che vogliono avvicinarsi alla cucina automatizzata senza spendere molto. È meno adatto a chi vuole grandi quantità, impasti frequenti o una vaporiera già compresa nella scatola. E, vista la disponibilità a scorte limitate, conviene tenere d’occhio volantini e aperture dei punti vendita. Questa volta, però, con aspettative realistiche.