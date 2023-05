L'alternativa economica al Mac Mini: Beelink W11 PRO al 25% in meno!

Un mini PC potente e compatto che non ti costringa a spendere una fortuna, valida alternativa al Mac Mini: Mini PC Beelink W11 Pro oggi al 25% di sconto e a soli 342€. Non perdere questa occasione per ottenere un dispositivo dalle alte prestazioni simile al Mac Mini di Apple, ma a una frazione del costo.

Il Mini PC Beelink W11 Pro è dotato di specifiche tecniche di ultima generazione che lo rendono una valida alternativa al Mac Mini di Apple. Al suo interno troviamo un processore Intel Celeron J4125 Quad-Core con una frequenza massima di 2,7 GHz, che garantisce elevate prestazioni e basso consumo energetico. La memoria RAM da 8 GB DDR4 e lo spazio di archiviazione da 128 GB SSD M.2 assicurano velocità e fluidità nell’utilizzo quotidiano, rendendolo ideale per l’uso domestico o lavorativo.

Una delle principali caratteristiche del Beelink W11 Pro è la sua versatilità in termini di connettività. Il dispositivo offre due porte HDMI per collegare facilmente due monitor in modalità estesa o duplicata, quattro porte USB 3.0 per l’accesso rapido ai dispositivi di archiviazione esterna e una porta Ethernet Gigabit per una connessione Internet stabile e veloce. Inoltre, il supporto per Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.2 garantisce una connessione wireless senza interruzioni a dispositivi e reti.

Il Beelink W11 Pro è un dispositivo compatto e silenzioso, con un design elegante e minimalista che lo rende perfetto per qualsiasi ambiente, dal salotto all’ufficio. Il sistema di raffreddamento passivo garantisce un funzionamento silenzioso e senza surriscaldamento, anche durante le sessioni di lavoro più intense.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta: il Mini PC Beelink W11 Pro è disponibile su Amazon a soli 342€, con uno sconto del 25%. È l’occasione perfetta per acquistare un dispositivo dalle prestazioni simili al Mac Mini di Apple, ma a un prezzo decisamente più accessibile.

