L'alternativa all'iPhone 13? Motorola Edge 30 Pro e costa POCHISSIMO

Se state cercando uno smartphone di punta davvero incredibile ma ad un costo estremamente contenuto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Edge 30 Pro, un flagship in tutto e per tutto capace di sorprendervi per le grandi potenzialità e per le sue performance.

Il nuovo device di Motorola sarà vostro a soli 599,90€, viene venduto e spedito da Amazon Prime c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Pensate che questo gadget oggi vanta uno sconto di 249,10 €, pari al 29% sul prezzo di listino. Inoltre, potrete acquistarlo oggi e pagarlo a rate con tasso zero grazie al servizio di Credit line di Cofidis, attivabile comodamente al check out.

Motorola Edge 30 Pro: che affare a questo prezzo

Edge 30 Pro vanta tre fotocamere sulla parte posteriore con un sensore principale e da 50 megapixel che assicura scatti straordinari. Con la lente ultra grandangolare farete scatti creativi semplicemente bellissimi e la macro Vision vi assicurerà uno sguardo completamente differente.

Lo schermo da 6,7“ ha una risoluzione pazzesca: FullHD con supporto all’HD R 10 e con la frequenza di aggiornamento più veloce e mai vista su un telefono (144 Herz).

Con il modem 5G avrete sempre la velocità più incredibile, perfetta per scaricare film serie TV sul vostro device. Le prestazioni straordinarie sono garantite dal processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1.

La batteria da 4800 mAh assicura un giorno intero di autonomia e la ricarica veloce sfrutta la tecnologia turbo Power da 68 W. Da zero a 50% in soli 15 minuti. Il sistema viene coadiuvato da memorie RAM da 12 GB e da memoria interna da 256 GB. È presente la USB di tipo C. Che altro dire per convincervi? C’è il supporto al dual Sim, il sistema operativo è Android 12 con skin MyUX al seguito.

In confezione troverete anche una simpatica cover in silicone. La colorazione è la cosmos blu. A 599,90€ è un’offerta esclusiva da non perdere ma sbrigatevi. L’offerta terminerà fra meno di 11 ore.