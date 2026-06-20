L'alternativa al mobile porta TV che rende il salotto più elegante e ti fa guadagnare spazio

Il modo in cui arrediamo la zona del televisore racconta molto dello stile di una casa. E negli ultimi mesi qualcosa è cambiato nei salotti italiani, con una soluzione che punta tutto su ordine ed eleganza.
Il modo in cui arrediamo la zona del televisore racconta molto dello stile di una casa. E negli ultimi mesi qualcosa è cambiato nei salotti italiani, con una soluzione che punta tutto su ordine ed eleganza.
Valentina Giungati
Pubblicato il 20 giu 2026
L'alternativa al mobile porta TV che rende il salotto più elegante e ti fa guadagnare spazio

L’era del classico mobile porta TV scandinavo, con le gambe in legno e le linee pulite tanto amate dagli ambienti minimalisti, sembra avviata verso il tramonto. Al suo posto, nel 2026, si sta affermando una tendenza che privilegia soluzioni più integrate e funzionali: pannelli a parete e mobili sospesi su misura, progettati per fondersi con lo spazio senza generare ingombro visivo. Il vantaggio più immediato è la possibilità di nascondere cavi, dispositivi e accessori, trasformando la parete del televisore in un elemento decorativo a tutti gli effetti.

Dietro questo cambiamento c’è una concezione diversa degli spazi domestici. I soggiorni moderni sono più flessibili e multifunzionali, e l’arredo deve adattarsi a esigenze quotidiane che cambiano di continuo. L’arrivo di televisori di grande formato e di sistemi audio integrati ha reso i rack tradizionali meno pratici, mentre i mobili sospesi consentono di ottimizzare lo spazio e restituire un ambiente visivamente più ordinato. Accanto a essi guadagnano terreno anche le librerie modulari e i sistemi a parete, capaci di unire funzionalità e stile senza appesantire la stanza.

Altro che mobile porta TV, è questa la svolta per il salotto

Un capitolo importante riguarda i materiali. Il melaminico bianco lascia progressivamente il passo a legno naturale, microcemento, pietra texturizzata e rivestimenti scanalati, mentre la palette dei colori si sposta verso tonalità calde come sabbia, beige, visone, marrone cioccolato e verde oliva. Dettagli in metallo spazzolato e superfici opache aggiungono profondità senza togliere leggerezza, conferendo al soggiorno un’atmosfera più accogliente e contemporanea rispetto alla freddezza di certe composizioni del passato.

Altro che mobile porta TV, è questa la svolta per il salotto-melablog.it

A completare il quadro c’è l’illuminazione, diventata un vero strumento di design. Le strisce LED nascoste dietro pannelli e moduli creano un effetto indiretto che valorizza texture ed elementi decorativi, rendendo la parete del televisore il punto focale dell’intera stanza. È un dettaglio che, più di altri, segna la distanza dal vecchio mobiletto poggiato a terra.

La direzione, del resto, è confermata anche dalle principali fiere europee del settore, dove si vedono sempre meno mobili singoli e sempre più composizioni su misura che fondono decorazione, archiviazione e tecnologia in un unico progetto. Il mobile porta TV tradizionale, insomma, cede il posto a un’idea di salotto più raffinata e integrata, in cui ogni elemento contribuisce sia all’estetica sia a una fruizione più comoda dei contenuti. Per chi sta pensando di rinnovare la zona living, è un’evoluzione che vale la pena osservare da vicino prima di scegliere il prossimo arredo.

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