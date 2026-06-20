L'alternativa al mobile porta TV che rende il salotto più elegante e ti fa guadagnare spazio

L’era del classico mobile porta TV scandinavo, con le gambe in legno e le linee pulite tanto amate dagli ambienti minimalisti, sembra avviata verso il tramonto. Al suo posto, nel 2026, si sta affermando una tendenza che privilegia soluzioni più integrate e funzionali: pannelli a parete e mobili sospesi su misura, progettati per fondersi con lo spazio senza generare ingombro visivo. Il vantaggio più immediato è la possibilità di nascondere cavi, dispositivi e accessori, trasformando la parete del televisore in un elemento decorativo a tutti gli effetti.

Dietro questo cambiamento c’è una concezione diversa degli spazi domestici. I soggiorni moderni sono più flessibili e multifunzionali, e l’arredo deve adattarsi a esigenze quotidiane che cambiano di continuo. L’arrivo di televisori di grande formato e di sistemi audio integrati ha reso i rack tradizionali meno pratici, mentre i mobili sospesi consentono di ottimizzare lo spazio e restituire un ambiente visivamente più ordinato. Accanto a essi guadagnano terreno anche le librerie modulari e i sistemi a parete, capaci di unire funzionalità e stile senza appesantire la stanza.

Altro che mobile porta TV, è questa la svolta per il salotto

Un capitolo importante riguarda i materiali. Il melaminico bianco lascia progressivamente il passo a legno naturale, microcemento, pietra texturizzata e rivestimenti scanalati, mentre la palette dei colori si sposta verso tonalità calde come sabbia, beige, visone, marrone cioccolato e verde oliva. Dettagli in metallo spazzolato e superfici opache aggiungono profondità senza togliere leggerezza, conferendo al soggiorno un’atmosfera più accogliente e contemporanea rispetto alla freddezza di certe composizioni del passato.

A completare il quadro c’è l’illuminazione, diventata un vero strumento di design. Le strisce LED nascoste dietro pannelli e moduli creano un effetto indiretto che valorizza texture ed elementi decorativi, rendendo la parete del televisore il punto focale dell’intera stanza. È un dettaglio che, più di altri, segna la distanza dal vecchio mobiletto poggiato a terra.

La direzione, del resto, è confermata anche dalle principali fiere europee del settore, dove si vedono sempre meno mobili singoli e sempre più composizioni su misura che fondono decorazione, archiviazione e tecnologia in un unico progetto. Il mobile porta TV tradizionale, insomma, cede il posto a un’idea di salotto più raffinata e integrata, in cui ogni elemento contribuisce sia all’estetica sia a una fruizione più comoda dei contenuti. Per chi sta pensando di rinnovare la zona living, è un’evoluzione che vale la pena osservare da vicino prima di scegliere il prossimo arredo.