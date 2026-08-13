L'allerta è ufficiale, se ti chiamano e senti questo devi subito fornire un codice per evitare problemi aggiuntivi

Le ultime segnalazioni parlano di chiamate costruite per strappare dati personali, un consenso a voce o l’accesso a informazioni riservate. Il pericolo, spiegano gli investigatori, può nascere da una conversazione che sembra innocua: una domanda semplice, detta con tono normale, ma pensata per far abbassare la guardia a chi risponde.

Non è il solito telemarketing aggressivo, quello che disturba con offerte commerciali o contratti non richiesti. Qui si parla di vere chiamate fraudolente, preparate con tecniche sempre più curate per spingere la vittima a parlare, confermare dati o fare piccoli passaggi che poi possono essere usati dai truffatori.

Per gli investigatori la differenza è netta: da una parte c’è la pressione commerciale, dall’altra un possibile furto di dati o di denaro. L’allerta è stata rilanciata anche dall’Fbi, che da tempo invita a fare attenzione alle telefonate in cui l’interlocutore cerca risposte rapide, frasi brevi, conferme quasi automatiche. In Italia, la Polizia Postale segue casi simili, legati allo spoofing dei numeri, al phishing vocale e all’uso di identità che sembrano credibili.

“Le strategie utilizzate per rendere credibili le nuove truffe telefoniche mirano a superare la naturale diffidenza degli utenti”, ha spiegato la Polizia Postale in una comunicazione citata nelle segnalazioni sul tema.

Perché dire “sì” o “ok” può diventare un rischio

Il consiglio degli investigatori è semplice: evitare di dire “sì”, “ok” o altre parole di assenso quando la chiamata arriva da un numero sconosciuto e non è chiaro chi ci sia dall’altra parte. Alcune truffe puntano proprio a registrare una risposta affermativa, che potrebbe poi essere tagliata, spostata o usata per simulare un consenso a servizi, condizioni o richieste mai accettate davvero.

Uno smartphone con chiamata in arrivo e una mano indecisa: una scena domestica che richiama l’allerta sulle truffe telefoniche.

Basta una domanda banale, come “Mi sente?” oppure “È lei il titolare della linea?”, per far scattare il meccanismo. Gli esperti invitano a non rispondere di fretta. Spesso chi chiama usa un tono sicuro, cita un presunto contratto, una pratica urgente, un problema sul conto o sulla linea telefonica. Poi chiede una conferma immediata. Meglio usare formule neutre: “Chi parla?”, “Mi dica il motivo della chiamata”. E soprattutto non fornire nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, dati bancari o codici arrivati via sms. Anche informazioni che sembrano senza importanza, infatti, possono essere incrociate con altri dati già disponibili.

Numeri italiani e contatti in rubrica: così la chiamata sembra credibile

Uno degli aspetti più insidiosi, secondo la Polizia Postale, è l’uso di numeri che sembrano affidabili. La truffa non arriva sempre da prefissi esteri o da contatti chiaramente sospetti. In diversi casi compaiono utenze con prefisso +39, numeri che sembrano italiani e, a volte, perfino nomi già presenti nella rubrica della vittima. È una tecnica pensata per abbassare la soglia di attenzione.

“Se vedo un numero italiano, rispondo”, ha confidato più di un utente nelle segnalazioni raccolte negli ultimi mesi. Il fenomeno è legato anche allo spoofing telefonico, cioè alla possibilità di nascondere il vero numero del chiamante e far apparire sul display un’identità diversa. Per questo le autorità ricordano che il numero visualizzato non basta più come garanzia.

Una banca, un gestore telefonico o un ufficio pubblico non dovrebbero chiedere al telefono password, codici dispositivi, credenziali di accesso o conferme date in fretta. Eppure la truffa lavora proprio su quel margine di fiducia: una voce tranquilla, un riferimento plausibile, una pratica “da chiudere subito”.

Interrompere, verificare, segnalare: cosa fare subito

La prima regola, spiegano le autorità, è interrompere la chiamata quando qualcosa non torna. Non serve discutere, né giustificarsi. Meglio chiudere e controllare attraverso i canali ufficiali, chiamando il numero pubblicato sul sito della banca, del gestore o dell’ente citato dall’interlocutore. Se durante la telefonata vengono chiesti codici di sicurezza, credenziali o conferme vocali, il sospetto deve aumentare.

Nessun operatore affidabile dovrebbe pretendere quei dati al telefono, in quel modo, magari facendo pressione con una scadenza imminente. Dopo un contatto sospetto, è bene controllare eventuali movimenti sul conto, cambiare le password se si teme di aver comunicato informazioni sensibili e conservare il numero da cui è arrivata la chiamata, insieme all’orario e a ogni dettaglio utile.

Le segnalazioni possono essere inviate alla Polizia Postale, anche tramite i canali online dedicati, oppure presentate alle forze dell’ordine. Sono gesti piccoli, ma concreti. Perché nelle truffe telefoniche la difesa più efficace resta spesso la più semplice: fermarsi, non confermare, verificare.