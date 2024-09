L'alleato DEFINITIVO per le pulizie in casa è il robot Xiaomi SCONTATO del 24%

Il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S10 è dotato di una tecnologia di navigazione laser avanzata che esegue scansioni a 360° per mappare con precisione l’ambiente domestico. Grazie al suo sensore di distanza laser, il robot è in grado di identificare gli ostacoli, garantendo un posizionamento accurato e una pulizia efficiente in ogni angolo della casa.

Con una potenza di aspirazione di 4.000 PA, questo robot rimuove facilmente polvere e capelli, assicurando una pulizia profonda. Il dispositivo è dotato di un pratico sistema 2-in-1, che combina un serbatoio dell’acqua intelligente e un contenitore per la polvere. Il serbatoio regola automaticamente l’acqua, evitando di bagnare eccessivamente il pavimento, con tre diverse impostazioni per adattarsi ai vari materiali.

Xiaomi Vacuum S10 offre due modalità di pulizia: il percorso a zig-zag, che garantisce massima efficienza, e quello a forma di Y, che simula la pulizia manuale, replicando movimenti da sinistra a destra per eliminare le macchie più ostinate.

La batteria da 3.200 mAh consente fino a 130 minuti di autonomia in modalità standard, rendendolo perfetto per case di medie dimensioni. I suoi numerosi sensori permettono al robot di rilevare ambienti complessi, riducendo il rischio di urtare ostacoli o bloccarsi. Grazie all’app Xiaomi Home, è possibile controllare il robot da remoto.

Su Amazon, oggi, il robot aspirapolvere targato Xiaomi viene messo in sconto del 24% e viene venduto al prezzo totale e finale 227€.