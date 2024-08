L'alleato DEFINITIVO per le pulizie è il robot aspirapolvere Xiaomi in PROMO SU AMAZON

Xiaomi è un brand estremamente versatile che riesce sempre a proporre ottime soluzioni ad un buon rapporto qualità prezzo e oggi, su Amazon, il suo robot aspirapolvere, il Vacuums S12 viene scontato del 15% e viene venduto a 169,90€.

Il Xiaomi Vacuum S12 è un robot aspirapolvere all’avanguardia, progettato per garantire una pulizia efficace e senza sforzo della tua casa. Grazie alla tecnologia di navigazione laser, il dispositivo è in grado di eseguire scansioni a 360°, identificando rapidamente l’ambiente domestico e creando una mappa accurata dell’abitazione. Il sensore di distanza laser integrato offre un posizionamento preciso e misurazioni accurate, assicurando prestazioni ottimali.

Con una potenza di aspirazione di 4.000 PA, il motore senza spazzole del S12 rimuove facilmente polvere e capelli da ogni superficie. Il robot è dotato di un serbatoio dell’acqua intelligente e di un contenitore della polvere 2-in-1, che regola l’umidità in modo uniforme per evitare di bagnare il pavimento. Sono disponibili tre diverse impostazioni dell’acqua per adattarsi ai vari materiali del pavimento.

Il Xiaomi Vacuum S12 offre due modalità di pulizia: il percorso a zig-zag per una copertura efficiente e la pulizia a forma di Y, che simula un lavaggio manuale, garantendo una rimozione efficace delle macchie.

La batteria ad alta capacità da 3.200 mAh alimenta il robot per un massimo di 130 minuti in modalità standard. Grazie ai numerosi sensori, il S12 riconosce ambienti complessi, riducendo il rischio di urti o blocchi. Infine, con l’app Xiaomi Home, puoi controllare il robot da remoto.

Su Amazon, oggi, il robot aspirapolvere Xiaomi viene messo in offerta con sconto del 15% per un costo totale e finale di 169,90€.

