L'Ai ti dice che hai finito l'uso gratuito? Il trucco per resettarlo è facilissimo

La novità, segnalata da diversi utenti e confermata anche da test indipendenti, riguarda il contatore dei messaggi e il limite delle sessioni. Ma c’è una condizione precisa: il pulsante si può usare una sola volta e resta disponibile solo fino al 22 ottobre 2026. Una possibilità in più, dunque. Ma da non bruciare alla leggera.

Il nuovo comando compare direttamente nell’interfaccia di Claude, nella schermata in cui l’utente vede lo stato dei propri limiti settimanali. Con un clic, il sistema azzera il contatore dei messaggi disponibili per la settimana in corso e, per chi lo ha già raggiunto, anche il limite legato alla finestra di utilizzo di cinque ore. Non bisogna cambiare piano, aggiungere un metodo di pagamento o seguire altri passaggi: si preme il pulsante e il limite viene sbloccato.

La funzione sembra pensata soprattutto per chi usa Claude tutti i giorni, o quasi: per scrivere, programmare, analizzare documenti, lavorare su attività lunghe e complesse. In situazioni del genere il blocco settimanale può arrivare nel momento peggiore, magari nel mezzo di una revisione o durante un test tecnico. Anthropic, nelle comunicazioni mostrate agli utenti, presenta il reset gratuito anche come un modo per provare con più margine i modelli più avanzati, in particolare Claude Opus 5.5.

Il vincolo decisivo: un solo utilizzo disponibile fino al 22 ottobre 2026

Il punto vero è questo: il reset gratuito può essere attivato una sola volta per account. Dopo il clic, il comando sparisce dall’interfaccia e non risulta possibile recuperarlo o riattivarlo. Non è un dettaglio da poco, perché quella che a prima vista può sembrare una semplice opzione di servizio diventa, di fatto, una scelta da fare con un minimo di attenzione.

Scrivania con laptop e calendario sul telefono: l’idea di un reset unico dei limiti e di una scadenza da scegliere con attenzione.

C’è anche una scadenza: l’offerta resta valida fino al 22 ottobre 2026. Chi non usa il reset entro quella data lo perde, anche se non ha mai premuto il pulsante. Anthropic, almeno per ora, non ha chiarito se l’iniziativa tornerà in futuro o se sia legata al lancio di nuovi modelli. Meglio quindi non considerarla garantita. Un utente che lavora ogni giorno con Claude, per esempio, potrebbe conservarla per una settimana particolarmente intensa. Chi lo usa solo per qualche prova, invece, rischia di sprecarla senza trarne un vero vantaggio.

Perché il reset non cambia il ciclo settimanale dell’account

Il reset non modifica il ciclo settimanale dell’account. In pratica, la data abituale di rinnovo dei limiti resta la stessa anche dopo aver premuto il pulsante. Se il contatore di un utente si aggiorna ogni lunedì e il reset viene usato il venerdì, il nuovo conteggio durerà solo fino al lunedì successivo. Non si ottiene, quindi, una settimana piena in più.

È il passaggio tecnico da tenere bene a mente prima di procedere. Il comando non sposta il calendario dell’abbonamento e non fa partire un nuovo periodo di sette giorni dal momento del clic. Sblocca semplicemente l’uso fino alla normale scadenza del ciclo già in corso. Per chi ha finito i messaggi il giorno prima del rinnovo, l’utilità può essere ridotta. Per chi invece esaurisce il limite all’inizio della settimana, il vantaggio è molto più concreto.

Quando conviene attivarlo: casi d’uso per utenti intensivi e test di Claude Opus 5.5

Il momento giusto per usare il reset dei limiti di Claude dipende da cosa si deve fare. Conviene attivarlo quando si ha davanti una sessione lunga: sviluppo software, analisi di file complessi, scrittura di report, studio di documenti tecnici o confronto tra risposte di modelli diversi. In casi simili, recuperare l’accesso può voler dire non interrompere il lavoro e riuscire a chiuderlo nella stessa giornata.

Il reset può servire anche a chi vuole testare Claude Opus 5.5, indicato da Anthropic come il modello più avanzato della famiglia. Provarlo davvero richiede spesso molte interazioni: prompt lunghi, correzioni, richieste di confronto, controlli successivi. Usare il pulsante solo per qualche domanda di curiosità, invece, ha poco senso. Meglio aspettare un’esigenza concreta, magari una consegna vicina o una fase di prova già programmata.

La regola pratica è semplice: non cliccare appena il pulsante compare. Prima conviene controllare quando si rinnova il proprio ciclo, stimare quante ore di lavoro restano e capire se il blocco sta davvero fermando un’attività importante. Solo a quel punto il reset gratuito diventa uno strumento utile, non un’occasione consumata troppo in fretta.