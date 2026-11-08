L'Ai sbarca su Netflix, perché potrebbe essere più un problema che altro

Netflix vuole cambiare ancora il modo in cui scegliamo cosa guardare, ma una nuova funzione pensata per semplificare la ricerca potrebbe sollevare dubbi inattesi.

Tra film e serie TV, trovare il titolo giusto richiede spesso più tempo del previsto, soprattutto quando il catalogo sembra infinito. Il sistema in fase di sperimentazione promette suggerimenti più mirati, ma non è detto che una selezione sempre più personalizzata renda l’esperienza migliore. A fare la differenza saranno le scelte lasciate agli utenti e i limiti della nuova tecnologia.

Dalla ricerca per categorie ai temi generati dall’AI

La funzione, secondo quanto emerso dal test, comparirà nell’app Netflix per televisori come una scheda dedicata, segnalata da una icona rossa a forma di gemma. Non sarà quindi solo una barra di ricerca ritoccata, né l’ennesima fila di contenuti con etichette già note, dal “più visti” al “perché hai guardato”. AI Discover dovrebbe invece mettere ordine tra film e serie usando temi generati dall’intelligenza artificiale, insieme a brevi anteprime video pensate per rendere la scelta più rapida.

In pratica, invece di cercare a mano “commedie”, l’utente potrebbe chiedere qualcosa di leggero per la sera, un titolo da vedere in famiglia o un horror adatto alla notte. Una sorta di dialogo semplificato con la piattaforma. Ed è qui che nasce il dubbio: più la scelta viene guidata, più il catalogo rischia di restringersi a ciò che il sistema considera già vicino ai gusti dell’utente.

Suggerimenti in tempo reale, esclusioni e lista personale: cosa cambia per gli utenti

Il cuore di AI Discover sta nei suggerimenti in tempo reale. La funzione osserva le scelte dell’utente e cambia via via le proposte. Chi seleziona un tema potrà rendere la ricerca più precisa, vedere titoli simili oppure escludere alcune opere dalle raccomandazioni future. Una comodità evidente, soprattutto per chi passa più tempo a scorrere copertine che a premere play.

Netflix, intanto, mantiene la lista personale, che continuerà a servire per salvare film e serie da vedere più avanti. Il punto delicato è un altro: una personalizzazione troppo efficace può finire per ridurre la varietà. E spingere l’utente verso contenuti sempre più prevedibili. “Dimmi cosa vuoi vedere” rischia così di diventare “ti mostro quello che probabilmente non scarterai”. Sembra una sfumatura, ma non lo è.

Test limitato negli Stati Uniti e profili bambini esclusi: i prossimi passaggi

Al momento AI Discover è disponibile solo per un gruppo ristretto di utenti negli Stati Uniti, in lingua inglese e su televisori compatibili. Netflix parla di un allargamento graduale, ma non ha indicato date ufficiali per altri mercati, Italia compresa. Restano fuori dal test i profili bambini, scelta prudente in una fase in cui le piattaforme stanno ancora valutando il peso dell’AI nella selezione dei contenuti.

La società presenta la novità come uno strumento per rendere più semplice la navigazione. Il test, però, servirà anche a capire quanto gli utenti siano disposti a lasciare a un sistema automatico la scelta del prossimo film. La comodità conta. Ma conta anche la libertà di perdersi un po’ nel catalogo.