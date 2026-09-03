L'Ai condivide per errore le conversazioni private online: come controllare

All’origine ci sarebbe un problema legato alla funzione per condividere i link. In alcuni casi, quei link hanno esposto dati personali, credenziali e informazioni aziendali. La vicenda, segnalata da diversi utenti sui social e nelle community dedicate all’intelligenza artificiale, riporta al centro il tema della privacy nei chatbot: una chat condivisa con un link pubblico, anche se pensata solo per poche persone, può diventare rintracciabile se non viene protetta nel modo giusto.

La segnalazione ha iniziato a circolare nelle ultime ore, quando alcuni utenti hanno verificato la presenza di chat Claude indicizzate su Google con una ricerca molto semplice: “site:claude.ai/share”. L’operatore “site:” limita i risultati a un dominio preciso e, in questo caso, ha fatto emergere pagine pubbliche create con la funzione di condivisione del chatbot di Anthropic.

In sostanza, digitando quella query nella barra di ricerca, apparivano vari link a conversazioni generate dagli utenti e rese accessibili tramite l’opzione “share”. Secondo le prime ricostruzioni, non si trattava di chat private aperte direttamente da Claude, ma di link di condivisione creati dagli utenti e poi intercettati dai motori di ricerca.

Il punto è proprio qui. Molti considerano questi link una sorta di strumento “semi-privato”, utile per mandare una conversazione a un collega, a un amico o a un consulente. Ma se quel collegamento finisce in un forum, in un post sui social, in una pagina web o in qualunque spazio visibile ai motori di ricerca, può essere letto dai crawler di Google, Bing o altri servizi.

Il nodo tecnico: pagine condivise senza “noindex” in modo costante

Secondo le segnalazioni raccolte nel fine settimana, il problema sarebbe legato a una protezione contro l’indicizzazione applicata in modo non uniforme. Su alcune pagine, in particolare, non sarebbe stata presente la direttiva “noindex”, cioè il tag che dice ai motori di ricerca di non inserire una pagina nei risultati.

Schermo con risultati di ricerca sfocati su un laptop, simbolo del rischio privacy legato a conversazioni condivise e indicizzate.

Quando una pagina pubblica non contiene correttamente questa istruzione, i crawler possono leggerla, salvarla e mostrarla nelle ricerche. È sufficiente che il link venga scoperto una prima volta. Da quel momento, la pagina può finire nell’indice, anche se chi l’ha generata non aveva davvero chiaro cosa comportasse la condivisione.

Anthropic, già in passato, aveva spiegato di non inviare ai motori di ricerca directory o sitemap delle conversazioni condivise e di bloccarne attivamente l’indicizzazione. Lo aveva fatto dopo episodi simili avvenuti nel 2025. I nuovi casi, però, sembrano indicare che il sistema di blocco non abbia funzionato sempre come previsto, almeno stando alle verifiche fatte dagli utenti.

Nella giornata di domenica molte pagine hanno iniziato a sparire dai risultati di Google. Alcune, secondo le stesse segnalazioni, risultavano ancora visibili su Bing e Brave Search. Può sembrare un dettaglio tecnico, ma non lo è: togliere un risultato da un motore di ricerca non significa cancellare il contenuto dalla rete.

I dati esposti: chiavi API, documenti personali e informazioni aziendali

Le conversazioni finite nei risultati di ricerca contenevano, in alcuni casi, informazioni sensibili. Tra i materiali segnalati ci sarebbero chiavi API, credenziali di accesso, riferimenti a portafogli di criptovalute, curriculum con nomi reali, indirizzi, numeri di telefono e altri dati utili a identificare una persona.

Sono stati citati anche scambi legati al lavoro: un avvocato che analizzava una possibile violazione etica, un ingegnere che parlava di dettagli di un progetto interno, documenti aziendali non pensati per essere pubblicati. In alcuni casi, secondo quanto riportato dagli utenti che hanno controllato i risultati, sarebbero comparsi anche numeri riconducibili a documenti personali o previdenziali.

Il caso non riguarda solo Claude. Episodi simili hanno coinvolto in passato anche ChatGPT e Grok, sempre attraverso funzioni pensate per rendere più facile la condivisione di una conversazione. Il vantaggio è evidente: un clic, un link, una chat leggibile da chi lo riceve. Ma proprio quel “chi”, se il link diventa pubblico, può trasformarsi in un problema.

Un utente, su X, ha parlato di “serio problema di privacy”, sostenendo che molte chat condivise fossero cercabili da chiunque. Il tono era allarmato, da avviso tra addetti ai lavori. Ma il punto resta concreto: i chatbot vengono usati sempre più spesso per lavoro, assistenza legale, sviluppo software, finanza personale. E dentro quelle chat finiscono dati che non dovrebbero uscire.

Come ridurre il rischio: controllare, cancellare e non pubblicare i link condivisi

La prima cosa da fare, per chi usa Claude, è controllare le conversazioni condivise nelle impostazioni dell’account. Il percorso indicato dagli utenti è: impostazioni, privacy, conversazioni condivise, gestione dei link. Da lì si può verificare quali chat siano state rese accessibili e cancellare quelle non più necessarie.

Cancellare o disattivare un link, però, non è la stessa cosa che rimuoverlo dai risultati di ricerca. Se qualcuno ha già copiato quel collegamento, potrebbe ancora aprirlo finché Anthropic non lo disabilita lato server. Per questo conviene intervenire subito, senza aspettare che la pagina sparisca da Google.

La regola più prudente resta semplice: non inserire in una chat condivisibile password, chiavi API, dati finanziari, documenti personali, informazioni sanitarie, segreti aziendali o materiale che possa identificare una persona. E soprattutto non pubblicare link di condivisione su forum, social network, repository o pagine aperte a tutti.

Il caso delle conversazioni Claude indicizzate su Google mostra una zona grigia sempre più comune nell’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale. Una funzione nata per rendere più semplice il lavoro può esporre dati delicati se l’utente non capisce fino in fondo cosa sta condividendo e se la piattaforma non mette barriere tecniche solide. È qui che si gioca, ancora una volta, la fiducia.