L'AGCM avvia un'istruttoria contro Apple per presunto abuso di posizione dominante

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria contro Apple, accusata di presunto abuso di posizione dominante nel mercato delle app iOS. Le accuse sono legate alla presunta adozione di politiche sulla privacy più restrittive per gli sviluppatori rispetto a quelle applicate ad Apple stessa.

Dettagli dell’Istruttoria dell’AGCM

Secondo l’AGCM, a partire da aprile 2021, Apple avrebbe imposto agli sviluppatori terzi l’utilizzo di un avviso di richiesta del consenso in posizione di maggior risalto rispetto a quello dell’opzione per negare il consenso. Questo avviso avrebbe una “formulazione linguistica dissuasiva del tracciamento”. Inoltre, gli sviluppatori e gli inserzionisti terzi sarebbero svantaggiati in termini di qualità dei dati messi a disposizione da Apple, in particolare quelli relativi all’efficacia delle campagne pubblicitarie sulle loro applicazioni.

La disponibilità di dati per la profilazione degli utenti e per la misurazione dell’efficacia delle campagne pubblicitarie è essenziale per l’attrattiva degli spazi pubblicitari venduti dagli sviluppatori di app e acquistati dagli inserzionisti. Secondo l’AGCM, la presunta condotta discriminatoria di Apple potrebbe causare una riduzione dei proventi della pubblicità degli inserzionisti terzi, favorire la propria divisione commerciale e avvantaggiare le proprie app e, di conseguenza, i dispositivi mobili e il sistema operativo iOS Apple.

Conseguenze per il Mercato delle App iOS

L’AGCM sostiene che la presunta riduzione di concorrenza nel mercato delle app iOS potrebbe ostacolare lo sviluppo di app innovative e impedire il passaggio degli utenti verso ecosistemi concorrenti. L’istruttoria è finalizzata a verificare l’esistenza di un presunto abuso di posizione dominante da parte dell’azienda di Cupertino.

L’istruttoria avviata dall’AGCM contro Apple potrebbe avere importanti ripercussioni sul mercato delle app iOS. Continueremo a seguire attentamente questa vicenda per fornire aggiornamenti man mano che emergono nuove informazioni.

Possibili implicazioni dell’Istruttoria

Se le accuse dell’AGCM saranno confermate, Apple potrebbe essere costretta a modificare le sue pratiche commerciali, con potenziali effetti significativi non solo per gli sviluppatori di app, ma anche per gli utenti di dispositivi iOS. Ad esempio, potrebbe aumentare la varietà e la competitività delle app disponibili su App Store, e potrebbe migliorare le condizioni per gli inserzionisti terzi.

L’istruttoria dell’AGCM si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione da parte delle autorità di regolamentazione a livello globale sulle pratiche commerciali delle grandi aziende tecnologiche. Questo può rappresentare un momento cruciale per l’industria tecnologica, con potenziali cambiamenti nelle norme e nelle pratiche che potrebbero avere un impatto significativo sulla forma futura del settore.