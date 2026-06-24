La Tv sul retro ha 2 porte HDMI ma solo una è utile per il cavo, solo che nessuno lo specifica

Capita a chiunque abbia montato un televisore nuovo: si gira l’apparecchio, si trova una fila di prese HDMI tutte uguali e si infila il cavo nella prima che capita. Nella maggior parte dei casi l’immagine arriva lo stesso, e così si tende a pensare che le porte siano intercambiabili. In realtà, soprattutto sui modelli che ne montano due o più, una di queste prese ha una funzione che le altre non hanno, e ignorarlo significa rinunciare a una comodità non da poco.

La differenza si chiama ARC, sigla di Audio Return Channel, ovvero canale di ritorno dell’audio. Su un televisore con più ingressi HDMI, di norma una sola porta supporta questa funzione, ed è quella pensata per il collegamento a una soundbar o a un sistema home theater. La particolarità sta nel fatto che, attraverso quell’unico cavo, l’audio non viaggia soltanto verso il televisore ma può anche tornare indietro, dallo schermo verso l’impianto sonoro. In pratica, lo stesso cavo che porta il segnale dal decoder o dal lettore può rimandare alla soundbar il suono di ciò che si guarda, comprese le app installate direttamente nello smart TV.

TV, cosa indica la porta per l’HDMI

Il problema, come ricorda il titolo, è che quasi nessuno lo specifica con chiarezza. Sulla confezione e nei materiali pubblicitari si parla genericamente di “ingressi HDMI”, senza distinguere quale sia quello giusto. L’indicazione, però, c’è, e basta avvicinarsi al pannello posteriore per trovarla: accanto alla porta corretta compare una piccola scritta, ARC oppure eARC, stampata vicino al connettore. Collegare la soundbar a quella presa, e non a un’altra, è ciò che permette di gestire tutto con un solo telecomando e un solo cavo, evitando il vecchio collegamento ottico separato.

C’è poi un secondo livello di distinzione, che riguarda i televisori più recenti. La sigla eARC, dove la “e” sta per enhanced, indica una versione potenziata dello stesso canale, capace di trasportare flussi audio di qualità superiore, come quelli ad alta risoluzione e i formati surround più avanzati. Chi possiede una soundbar di buon livello ha tutto l’interesse a usare proprio quella porta, perché è l’unica in grado di sfruttare appieno l’impianto. Allo stesso modo, su molti apparecchi una delle HDMI è ottimizzata per il gaming, con il supporto a frequenze di aggiornamento elevate: anche in questo caso, scegliere la presa sbagliata vuol dire lasciare prestazioni sul tavolo.

A completare il quadro c’è la funzione CEC, spesso indicata dai produttori con nomi commerciali diversi, che consente ai dispositivi collegati di accendersi e spegnersi insieme al televisore e di essere comandati con un unico telecomando. Funziona al meglio proprio sulla porta ARC, ed è il motivo per cui, una volta individuata la presa corretta, l’intera esperienza d’uso diventa più lineare. Il consiglio, quando si collega qualcosa di nuovo, è quindi di dedicare qualche secondo a leggere le minuscole scritte stampate accanto a ogni ingresso, perché è lì che si nasconde la logica con cui il televisore è stato progettato.