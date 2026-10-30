La TV si accende o spegne da sola? C'è un motivo preciso ma puoi risolverlo rapidamente

Più spesso c’entrano impostazioni, collegamenti o piccoli conflitti tra dispositivi di casa. Lo indicano anche le guide tecniche di settore, tra cui PCMag: prima di chiamare l’assistenza o pensare a un guasto, vale la pena fare alcune verifiche semplici.

Il primo controllo è anche il più banale. Ma spesso è quello che risolve. Bisogna partire dall’alimentazione della Smart TV: spegnere lo schermo dal telecomando non basta. Meglio staccare la spina, aspettare qualche minuto e, se il televisore ha un tasto fisico di accensione, tenerlo premuto per circa dieci secondi. È un riavvio completo, niente di complicato, ma su molti modelli aiuta a svuotare la memoria temporanea e a bloccare eventuali comandi rimasti in sospeso.

Conta anche la presa. Se la TV è collegata a una ciabatta, a un adattatore multipresa o a una protezione contro gli sbalzi di tensione, conviene provarla per qualche ora — meglio ancora per un paio di giorni — su una presa a muro diversa, non comandata da interruttori. Un tecnico, in questi casi, lo chiederebbe subito: “Ha già provato un’altra presa?”. Sembra una sciocchezza, ma falsi contatti, ciabatte vecchie o prese allentate possono far sembrare improvvisi spegnimenti un problema del televisore.

HDMI-CEC e dispositivi collegati: quando console, soundbar e decoder comandano la TV

Una delle cause più comuni di una Smart TV che si accende da sola è l’HDMI-CEC, la funzione che permette agli apparecchi collegati via HDMI di parlarsi e controllarsi tra loro. In pratica, una console, un decoder, una soundbar o un lettore Blu-ray possono accendere il televisore e scegliere l’ingresso giusto senza usare il telecomando della TV. Comodo, quando tutto fila liscio. Molto meno quando un segnale viene interpretato nel modo sbagliato.

Una Smart TV accesa in una stanza buia e un telecomando con batterie rimosse, per spiegare le verifiche su accensioni e spegnimenti improvvisi.

Ogni marchio la chiama a modo suo: Anynet+ sui Samsung, Bravia Sync su molti Sony, SimpLink sui modelli LG. Di solito l’opzione si trova nel menu impostazioni, nella parte dedicata agli ingressi o ai dispositivi esterni. Si può disattivare e vedere che cosa succede. Se lo schermo smette di accendersi senza motivo, il colpevole è quasi certamente uno degli apparecchi collegati. A quel punto si va per esclusione: si riattiva la funzione su un dispositivo alla volta e si lascia passare qualche giorno tra una prova e l’altra.

Occhio anche alla soundbar in standby o al decoder che si aggiorna di notte. Alcuni dispositivi mandano impulsi HDMI quando entrano o escono dalla modalità riposo. Il televisore può leggerli come un comando di accensione. Non è per forza un guasto: spesso è solo un dialogo gestito male tra prodotti diversi.

Wi-Fi, app smart home e timer: le automazioni nascoste che accendono lo schermo

Le funzioni “smart” rendono il televisore più comodo, ma anche più esposto a comandi involontari. Una Smart TV connessa al Wi-Fi può ricevere ordini da app come Google Home, Alexa, SmartThings, Apple AirPlay o Google Cast. Basta una routine creata mesi prima, magari per accendere le luci del salotto, e anche lo schermo può partire da solo. Può succedere pure quando uno smartphone prova a inviare un video a un dispositivo vicino e seleziona la TV sbagliata.

Per capirlo, la prova più chiara è scollegare il televisore dalla rete Wi-Fi domestica per qualche giorno. Non serve cancellare tutto: basta disattivare la connessione dalle impostazioni. Se il problema sparisce, il guasto hardware diventa meno probabile. A quel punto bisogna guardare ad app, automazioni e account collegati. “Era una routine di Alexa”, scrivono spesso gli utenti nei forum tecnici. Oppure un’impostazione di casting rimasta attiva.

Da verificare anche il timer di accensione e spegnimento. Molte TV permettono di programmare l’avvio o lo standby a un orario preciso. È una funzione utile in alberghi, uffici o camere da letto. In casa, però, può essere stata attivata per sbaglio: da un bambino, da un telecomando schiacciato sul divano, o durante una prima configurazione fatta di corsa. Se la TV si spegne sempre alle 23.30 o si accende alle 7.00, il timer è la prima pista da controllare.

Telecomando, modalità Eco e firmware: gli ultimi controlli prima del reset di fabbrica

Il telecomando della TV va guardato da vicino. Batterie quasi scariche possono inviare segnali irregolari. Un tasto di accensione sporco o incastrato — dopo una bibita versata, o semplicemente per usura — può causare accensioni e spegnimenti continui. Cambiare le pile, pulire i tasti e osservare la TV per qualche giorno è una prova semplice. In alcune case, poi, due televisori della stessa marca possono rispondere allo stesso comando, soprattutto se si trovano in stanze vicine.

C’è poi la modalità Eco, o risparmio energetico. Alcuni modelli, quando vengono spenti, non si spengono davvero del tutto: restano in uno standby leggero, pronti a ricevere segnali dalla rete, dall’HDMI o dalle app. Impostare uno spegnimento più profondo può ridurre gli avvii non richiesti. Il prezzo da pagare, però, c’è: accensione meno veloce, meno funzioni da remoto e, in certi casi, niente comandi vocali a schermo spento.

Se non cambia nulla, resta da controllare un eventuale aggiornamento firmware nel menu della TV o sul sito del produttore. Gli aggiornamenti correggono anche bug legati allo standby, ma vanno installati seguendo le istruzioni ufficiali del modello. Solo alla fine ha senso provare il reset di fabbrica, che cancella impostazioni, app e account collegati. Se neppure questo risolve, allora sì: è il momento di chiamare l’assistenza tecnica, indicando modello, versione software e prove già fatte. Serve a evitare risposte generiche e a far partire la diagnosi dal punto giusto.