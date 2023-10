La TV Samsung 85" 8K a 4500 EURO IN MENO su Amazon (-45%)

Questa TV Samsung 85″ è la tipica televisione che ti incanti a guardare nei negozi di elettrodomestici, ripetendoti mentalmente “un giorno la comprerò”. Oggi potresti avverare il tuo sogno, visto lo sconto che dimezza il prezzo.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon ti offre l’opportunità di portare a casa il lussuoso Samsung TV Neo QLED QE85QN900BTXZT da 85″ a soli 5.999,00€. Con uno sconto straordinario del 45%, stiamo parlando di un risparmio di ben 4500€ sul prezzo originale. Una proposta così vantaggiosa non si vede tutti i giorni!

TV Samsung Neo QLED da 85″ a 5.999€: ne rimangono solo tre!

Il Samsung TV Neo QLED spicca per la sua Tecnologia Quantum Matrix Pro. Grazie agli innovativi Mini LED, puoi goderti dettagli ultra definiti in ogni contrasto, garantendo una resa visiva chiara e neri profondi. Il Processore Neural Quantum 8K trasforma le immagini di ogni sorgente nella straordinaria definizione 8K, tutto grazie all’intelligenza artificiale del nuovo super processore.

Il design Infinity Screen è minimal ed esclusivo, permettendoti di concentrarti solo sull’immagine e superando i confini di visione grazie al bordo quasi invisibile. L’audio multidimensionale Dolby Atmos e OTS Pro ti catapulta direttamente al centro dell’azione, rendendo ogni visione un’esperienza avvolgente.

Con una risoluzione di 33 milioni di pixel, l’8K offre una nitidezza quattro volte superiore rispetto alla risoluzione 4K. E non dimentichiamo la connettività avanzata: Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, tutto ciò di cui hai bisogno per una connessione impeccabile.

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per regalarsi la tecnologia all’avanguardia che hai sempre desiderato, ma con un risparmio significativo. Il Samsung TV Neo QLED da 85″ rappresenta il top della gamma in termini di qualità visiva e sonora. Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata. Clicca ora e assicurati il tuo nuovo TV al miglior prezzo dell’anno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.