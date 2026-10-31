La TV più venduta su Amazon viene ulteriormente scontata: 100 euro e te la porti a casa

Sulla pagina prodotto lo sconto parte dal listino di 179 euro e riguarda un modello già molto presente nelle classifiche del marketplace. Non è il televisore da mettere al centro del salotto, questo è chiaro. Ma per cucina, camera da letto o studio, il rapporto tra prezzo e dotazione cambia parecchio la partita con i rivali diretti.

Il punto non è soltanto il taglio di prezzo. A 129 euro, il Xiaomi TV F Pro 32 QLED entra nello stesso terreno dei tanti 32 pollici LED più semplici, ma aggiunge una tecnologia di pannello che di solito si trova su modelli più cari. La differenza, almeno sulla carta, la fanno i punti quantici, pensati per offrire colori più pieni rispetto ai display LED di base.

La versione in offerta è il modello 2025, con diagonale da 81 centimetri, Fire TV integrata e telecomando con Alexa. Amazon lo indica tra i televisori più venduti della categoria. Un dato da prendere per quello che è, visto che le classifiche cambiano spesso, ma utile per capire l’interesse attorno ai TV compatti e poco costosi. Il ragionamento di molti utenti è semplice: serve un secondo schermo, non un home cinema. E in quello spazio Xiaomi prova a farsi notare.

Display QLED HD: colori, luminosità e limiti della risoluzione a 32 pollici

Il display QLED del televisore Xiaomi ha risoluzione HD, cioè 1366 x 768 pixel, con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Non è quindi un Full HD. Un dettaglio da tenere presente se lo si userà da molto vicino, magari con una console o come piccolo monitor. Su un 32 pollici, però, per la visione classica da camera o cucina, a un paio di metri di distanza, la resa resta adeguata.

Un TV compatto su una scrivania domestica con immagine dai colori vividi, ideale per raccontare l’offerta dei 32 pollici QLED entry level.

Secondo i dati dichiarati dal produttore, il pannello copre il 90% dello spazio colore DCI-P3, con 16,7 milioni di colori e angolo di visione di 178 gradi. La luminosità massima indicata è di circa 270 nit: va bene in ambienti domestici non troppo illuminati, mentre in una stanza con luce diretta qualche limite può farsi vedere. Sono presenti anche HDR10 e HLG, utili con alcuni contenuti in streaming, senza però aspettarsi risultati da televisore di fascia più alta.

Fire TV, Alexa e AirPlay: la dotazione smart per cucina, camera e studio

La parte smart passa da Fire TV, nella versione basata su Fire OS 7, con accesso alle app più usate: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV. L’interfaccia mette insieme applicazioni, contenuti e suggerimenti in un’unica schermata. Una soluzione pratica per chi vuole accendere il televisore e arrivare subito a una serie o a un film, senza troppi passaggi.

Il telecomando integra il controllo vocale Alexa, utile per cercare titoli, aprire app o gestire alcune funzioni con la voce. C’è anche la compatibilità con Apple AirPlay, per inviare contenuti da iPhone, iPad e Mac, oltre al supporto Miracast per duplicare lo schermo. Su un televisore secondario non sono dettagli da poco: in cucina può tornare comodo per seguire una ricetta dal telefono, in camera per riprendere una serie lasciata a metà. Funzioni semplici, ma da uso quotidiano.

Triple tuner, audio e connessioni: quando conviene sceglierlo rispetto ai rivali LED

Per la ricezione, il Xiaomi TV F Pro 32 QLED integra un triple tuner DVB-T2, DVB-S2 e DVB-C. Significa che può collegarsi al digitale terrestre, alla parabola satellitare o a un impianto via cavo senza bisogno di un decoder esterno. È un aspetto concreto, soprattutto per seconde case, camere degli ospiti o stanze dove non si vuole aggiungere un altro dispositivo. Per il montaggio a parete c’è l’attacco VESA 100 x 200 mm, mentre il piedistallo è incluso per l’uso su mobile.

L’audio è affidato a due altoparlanti da 10 watt ciascuno, per un totale di 20 watt, con supporto a Dolby Audio, DTS Virtual:X e DTS-HD. Le connessioni comprendono Wi-Fi, Bluetooth, porta Ethernet, ingressi HDMI con supporto ARC e CEC e porta USB. In concreto, c’è spazio per una soundbar, una console compatta, una chiavetta o un dispositivo esterno. A questo prezzo, il vantaggio rispetto a molti rivali LED non sta in una sola voce della scheda tecnica, ma nel pacchetto complessivo: pannello QLED, Fire TV, Alexa, AirPlay e triple tuner in un formato da 32 pollici facile da sistemare quasi ovunque.