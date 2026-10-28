La TV mostra “segnale debole” solo la sera: il tecnico mi ha spiegato che non è l’antenna

Di solito succede tra tardo pomeriggio e sera: l’immagine squadretta, alcuni canali spariscono, l’audio va e viene. Poi al mattino tutto sembra tornare a posto. Ed è proprio questa alternanza a dare l’indizio più utile.

Se l’impianto d’antenna è stato controllato e risulta a posto, il messaggio “segnale debole” non significa per forza che ci sia un guasto sul tetto o nel centralino. La sera entrano in gioco altri fattori: si accendono luci a LED, lampioni, alimentatori, router, decoder e caricabatterie. Nello stesso momento aumenta l’uso di smartphone e connessioni mobili, mentre le condizioni dell’aria possono cambiare il modo in cui viaggiano i segnali.

Il punto, come spiegano spesso gli antennisti, è semplice: il televisore non distingue bene tra un segnale davvero basso e un segnale “sporco”. Per chi guarda la TV il risultato è lo stesso: canali instabili, mosaico sullo schermo, ricezione che salta all’improvviso. Se accade sempre più o meno alla stessa ora, bisogna chiedersi che cosa si accende o che cosa cambia in quel momento. Non sempre il colpevole è dentro casa. A volte è il lampione sotto il balcone, altre un alimentatore difettoso del vicino, altre ancora un disturbo che arriva da più lontano.

Propagazione troposferica: quando il meteo porta segnali lontani sulla stessa frequenza

Una delle cause meno immediate del segnale debole sulla TV la sera è la propagazione troposferica, un fenomeno legato al tempo e alla temperatura. Si vede più spesso nei mesi caldi, nei cambi di stagione o dopo giornate con forte escursione termica. Il terreno si raffredda, si forma un’inversione termica e alcuni strati d’aria finiscono per comportarsi quasi come uno specchio per le onde radio.

TV con ricezione instabile la sera: schermo con rumore e cavo coassiale collegato alla presa, con luci stradali al crepuscolo sullo sfondo.

In pratica, segnali televisivi provenienti da città anche molto distanti possono spingersi oltre la loro normale copertura e arrivare sulla stessa frequenza usata dai trasmettitori locali. A quel punto i segnali si sovrappongono e si disturbano. Il televisore non riesce più a decodificare correttamente il canale e compare il messaggio “segnale debole”, anche se l’antenna, in realtà, qualcosa sta ricevendo.

In questi casi, nell’immediato, c’è poco da fare: bisogna aspettare che cambino le condizioni meteo. Se però il fenomeno si ripete spesso, un antennista può valutare una antenna più direttiva o filtri adatti, così da ridurre la ricezione di segnali laterali o troppo lontani. È un lavoro tecnico, non una prova da fare a tentativi sul balcone. Servono misure sulle frequenze.

LED, lampioni e alimentatori difettosi: come scovare il rumore elettrico in casa e nel vicinato

Nelle abitazioni, la causa più frequente resta il rumore elettromagnetico prodotto da apparecchi elettrici accesi nelle ore serali. Alcune lampadine LED di bassa qualità, faretti esterni, dimmer, trasformatori e alimentatori difettosi possono creare disturbi nella rete elettrica o diffonderli nell’aria. La TV, soprattutto se collegata con cavi vecchi o poco schermati, può risentirne subito.

La prova più semplice si fa in casa. Quando compare il problema, si possono spegnere per qualche minuto le luci LED, i faretti, le ciabatte alimentate, i caricabatterie e gli apparecchi non indispensabili vicini al televisore. Se il segnale torna stabile, è molto probabile che il disturbo arrivi da uno di loro. A quel punto conviene riaccenderli uno alla volta, con un po’ di pazienza, finché il problema si ripresenta.

Più difficile, invece, quando l’origine è fuori casa. Un lampione difettoso, per esempio, può generare interferenze appena si accende l’illuminazione pubblica. In quel caso l’indizio è l’orario: se il disturbo coincide con l’accensione dei punti luce in strada, vale la pena segnalarlo al Comune o al gestore della rete di illuminazione, indicando via, civico e fascia oraria. La risposta non è sempre immediata, ma una segnalazione precisa aiuta.

Filtro LTE/5G e cavi schermati: cosa controllare prima di richiamare l’antennista

Un altro possibile fronte sono le reti mobili. Dopo la riorganizzazione delle frequenze, una parte della banda 700 MHz è stata destinata alla telefonia. In alcune situazioni i segnali LTE e 5G possono disturbare impianti TV non aggiornati o amplificatori troppo sensibili. La sera, quando cresce l’uso di smartphone e streaming, il problema può diventare più evidente.

La prima prova è un filtro LTE/5G di buona qualità, da mettere tra il cavo dell’antenna e il televisore oppure, meglio ancora, sul centralino dell’impianto. Di solito costa pochi euro, ma va scelto bene: un filtro scadente, o montato nel punto sbagliato, serve a poco. Se l’impianto è condominiale, meglio non mettere mano al centralino da soli e chiedere una verifica all’amministratore.

Prima di richiamare l’antennista, c’è poi un controllo spesso trascurato: il cavetto che collega la presa a muro alla TV. Se è vecchio, sottile, piegato o poco schermato, può comportarsi come una piccola antenna indesiderata e raccogliere disturbi da router Wi-Fi, decoder, alimentatori e caricabatterie. Sostituirlo con un cavo coassiale ad alta schermatura, classe A o superiore, è una prova semplice e poco costosa.

Se dopo questi passaggi il segnale debole serale continua a tornare, allora serve una misurazione professionale sul posto. Solo con uno strumento di campo si può capire se il disturbo arriva dalla propagazione, dalla telefonia mobile, dal rumore elettrico o dalla distribuzione interna. Almeno, però, si evita di cambiare antenna senza motivo.