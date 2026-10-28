La TV mostra “segnale debole” solo la sera: il tecnico mi ha spiegato che non è l’antenna

Di solito succede tra tardo pomeriggio e sera: l’immagine squadretta, alcuni canali spariscono, l’audio va e viene. Poi al mattino tutto sembra tornare a posto. Ed è proprio questa alternanza a dare l’indizio più utile.
Se l’impianto d’antenna è stato controllato e risulta a posto, il messaggio “segnale debole” non significa per forza che ci sia un guasto sul tetto o nel centralino. La sera entrano in gioco altri fattori: si accendono luci a LED, lampioni, alimentatori, router, decoder e caricabatterie. Nello stesso momento aumenta l’uso di smartphone e connessioni mobili, mentre le condizioni dell’aria possono cambiare il modo in cui viaggiano i segnali.
Il punto, come spiegano spesso gli antennisti, è semplice: il televisore non distingue bene tra un segnale davvero basso e un segnale “sporco”. Per chi guarda la TV il risultato è lo stesso: canali instabili, mosaico sullo schermo, ricezione che salta all’improvviso. Se accade sempre più o meno alla stessa ora, bisogna chiedersi che cosa si accende o che cosa cambia in quel momento. Non sempre il colpevole è dentro casa. A volte è il lampione sotto il balcone, altre un alimentatore difettoso del vicino, altre ancora un disturbo che arriva da più lontano.
Propagazione troposferica: quando il meteo porta segnali lontani sulla stessa frequenza
Una delle cause meno immediate del segnale debole sulla TV la sera è la propagazione troposferica, un fenomeno legato al tempo e alla temperatura. Si vede più spesso nei mesi caldi, nei cambi di stagione o dopo giornate con forte escursione termica. Il terreno si raffredda, si forma un’inversione termica e alcuni strati d’aria finiscono per comportarsi quasi come uno specchio per le onde radio.
In pratica, segnali televisivi provenienti da città anche molto distanti possono spingersi oltre la loro normale copertura e arrivare sulla stessa frequenza usata dai trasmettitori locali. A quel punto i segnali si sovrappongono e si disturbano. Il televisore non riesce più a decodificare correttamente il canale e compare il messaggio “segnale debole”, anche se l’antenna, in realtà, qualcosa sta ricevendo.
In questi casi, nell’immediato, c’è poco da fare: bisogna aspettare che cambino le condizioni meteo. Se però il fenomeno si ripete spesso, un antennista può valutare una antenna più direttiva o filtri adatti, così da ridurre la ricezione di segnali laterali o troppo lontani. È un lavoro tecnico, non una prova da fare a tentativi sul balcone. Servono misure sulle frequenze.
LED, lampioni e alimentatori difettosi: come scovare il rumore elettrico in casa e nel vicinato
Nelle abitazioni, la causa più frequente resta il rumore elettromagnetico prodotto da apparecchi elettrici accesi nelle ore serali. Alcune lampadine LED di bassa qualità, faretti esterni, dimmer, trasformatori e alimentatori difettosi possono creare disturbi nella rete elettrica o diffonderli nell’aria. La TV, soprattutto se collegata con cavi vecchi o poco schermati, può risentirne subito.
La prova più semplice si fa in casa. Quando compare il problema, si possono spegnere per qualche minuto le luci LED, i faretti, le ciabatte alimentate, i caricabatterie e gli apparecchi non indispensabili vicini al televisore. Se il segnale torna stabile, è molto probabile che il disturbo arrivi da uno di loro. A quel punto conviene riaccenderli uno alla volta, con un po’ di pazienza, finché il problema si ripresenta.
Più difficile, invece, quando l’origine è fuori casa. Un lampione difettoso, per esempio, può generare interferenze appena si accende l’illuminazione pubblica. In quel caso l’indizio è l’orario: se il disturbo coincide con l’accensione dei punti luce in strada, vale la pena segnalarlo al Comune o al gestore della rete di illuminazione, indicando via, civico e fascia oraria. La risposta non è sempre immediata, ma una segnalazione precisa aiuta.
Filtro LTE/5G e cavi schermati: cosa controllare prima di richiamare l’antennista
Un altro possibile fronte sono le reti mobili. Dopo la riorganizzazione delle frequenze, una parte della banda 700 MHz è stata destinata alla telefonia. In alcune situazioni i segnali LTE e 5G possono disturbare impianti TV non aggiornati o amplificatori troppo sensibili. La sera, quando cresce l’uso di smartphone e streaming, il problema può diventare più evidente.
La prima prova è un filtro LTE/5G di buona qualità, da mettere tra il cavo dell’antenna e il televisore oppure, meglio ancora, sul centralino dell’impianto. Di solito costa pochi euro, ma va scelto bene: un filtro scadente, o montato nel punto sbagliato, serve a poco. Se l’impianto è condominiale, meglio non mettere mano al centralino da soli e chiedere una verifica all’amministratore.
Prima di richiamare l’antennista, c’è poi un controllo spesso trascurato: il cavetto che collega la presa a muro alla TV. Se è vecchio, sottile, piegato o poco schermato, può comportarsi come una piccola antenna indesiderata e raccogliere disturbi da router Wi-Fi, decoder, alimentatori e caricabatterie. Sostituirlo con un cavo coassiale ad alta schermatura, classe A o superiore, è una prova semplice e poco costosa.
Se dopo questi passaggi il segnale debole serale continua a tornare, allora serve una misurazione professionale sul posto. Solo con uno strumento di campo si può capire se il disturbo arriva dalla propagazione, dalla telefonia mobile, dal rumore elettrico o dalla distribuzione interna. Almeno, però, si evita di cambiare antenna senza motivo.