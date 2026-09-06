La TV gigante e super tech costerà meno di 150 euro: ma solo per chi sarà veloce

Una Smart TV compatta e ricca di funzioni scende sotto una soglia di prezzo molto interessante. L’offerta, però, ha una durata limitata e potrebbe terminare rapidamente.
Una Smart TV compatta e ricca di funzioni scende sotto una soglia di prezzo molto interessante. L’offerta, però, ha una durata limitata e potrebbe terminare rapidamente.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 6 set 2026
La TV gigante e super tech costerà meno di 150 euro: ma solo per chi sarà veloce

Una Smart TV di un marchio conosciuto può scendere sotto una soglia di prezzo che fino a poco tempo fa sembrava difficile da raggiungere.

L’occasione riguarda chi cerca un secondo televisore per la cucina, la camera da letto o una casa per le vacanze, senza voler spendere troppo. Il vero limite, però, potrebbe essere il tempo a disposizione per approfittarne.

Prezzo e tempi stretti: la Xiaomi TV F Pro scende a 149 euro

La promozione riguarda la Xiaomi TV F Pro 32 pollici, proposta su Amazon a 149 euro con spedizione rapida e gratuita, secondo quanto riportato nella pagina dell’offerta. Il dettaglio da non perdere è il tempo: la vendita scontata è indicata come offerta a tempo limitato e dovrebbe chiudersi alla mezzanotte del 3 settembre, a meno che le scorte non finiscano prima. E non è un’ipotesi così remota, visto che Amazon segnala anche un buon ritmo di acquisti.

Il confronto con gli altri prezzi rende meglio l’idea dello sconto. Il modello era indicato in precedenza a 179 euro, mentre il prezzo ufficiale Xiaomi risulta di 229 euro. Tradotto: chi riesce a prenderla durante la promozione risparmia circa 30 euro rispetto al prezzo recente e molto di più rispetto al listino.

Su altri canali, come lo store Xiaomi e PcComponentes, la stessa TV viene segnalata rispettivamente a 159 euro e 161,99 euro: prezzi vicini, ma non così bassi. “A questa cifra ha senso come seconda TV”, è il ragionamento che molti fanno davanti a offerte del genere. Sempre che i 32 pollici bastino.

QLED HD, HDR e Dolby: cosa offre davvero per cucina e camera da letto

La Xiaomi TV F Pro è una televisione compatta. Non nasce per essere il grande schermo del salotto, ma per meno di 150 euro mette sul tavolo una scheda tecnica interessante. Il pannello è un QLED da 32 pollici con risoluzione HD 720p: non è Full HD, né tantomeno 4K, e questo va detto. Su uno schermo di queste dimensioni, però, soprattutto se visto da una distanza normale in cucina o in camera, può bastare.

Piccola smart TV accesa su un piano cucina con schermata streaming, telecomando, tazza e cesta di frutta

Una smart TV compatta in cucina, ideale come seconda televisione per seguire streaming e offerte lampo.

La tecnologia Quantum Dot promette colori più puliti e un contrasto migliore rispetto a molti televisori base. Non fa miracoli, ma aiuta. Ci sono anche il supporto a HDR10 e HLG, utile con contenuti in streaming e trasmissioni compatibili.

Per l’audio, invece, la TV punta su Dolby Audio, DTS Virtual e una potenza dichiarata di 20 W. In una stanza piccola, in una camera degli ospiti o in un monolocale, può essere più che sufficiente. Chi cerca un effetto cinema, invece, dovrà guardare a modelli di altra fascia. E spendere di più.

Fire TV, Alexa e connessioni: a chi conviene e a chi no

Uno dei punti più comodi della Xiaomi TV F Pro 32 pollici è la presenza di Fire TV integrata, il sistema di Amazon. Significa accesso diretto alle principali app di streaming, da Prime Video a Netflix, Disney+ e YouTube, con in più l’integrazione con Alexa. Per chi ha già dispositivi Echo o altri prodotti Amazon in casa, l’uso dovrebbe risultare piuttosto semplice.

Quanto alle connessioni, ci sono WiFi, Bluetooth 5.0, una porta USB per riprodurre o registrare contenuti su supporti esterni e due ingressi HDMI, utili per collegare console, decoder o dispositivi come Chromecast, Apple TV e box con Google TV. Presente anche la compatibilità con AirPlay, quindi si possono inviare contenuti da iPhone, iPad e Mac senza troppi passaggi.

Conviene comprarla se si cerca una Smart TV piccola, economica e di un marchio conosciuto, magari da mettere in cucina o davanti al letto. Meglio lasciar perdere, invece, se la priorità è la risoluzione Full HD o 4K, oppure se non piace l’interfaccia Fire TV. A 149 euro, il patto è chiaro: tanta praticità, qualche limite tecnico e poco tempo per decidere.

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