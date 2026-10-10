La tua TV ha un microfono nascosto e serve a qualcosa di molto particolare

Ma se lo si disattiva, come indicano la documentazione tecnica di Google e le prove d’uso sul Google TV Streamer, il dispositivo continua a fare il suo lavoro: app, riproduzione dei contenuti e trasmissione da smartphone restano attive.

Nel Google TV Streamer, il microfono è dentro il telecomando. Si attiva tenendo premuto il tasto dedicato: da lì si può chiedere di aprire un’app, cercare una serie, mettere in pausa un video o mandarlo avanti. Comodo, certo. Ma non indispensabile.

Il punto è questo: quasi ogni comando vocale ha il suo equivalente sul telecomando Google TV. Se si dice “apri YouTube”, si può arrivare allo stesso risultato spostandosi tra le icone con il D-pad. Se si chiede “pausa”, c’è il tasto play/pausa. Per entrare in Netflix, basta selezionare l’app dalla schermata iniziale. Ci vuole qualche secondo in più, ma funziona.

Con l’arrivo di Gemini su Google TV, al posto del vecchio Assistente Google, la voce è diventata anche un modo per fare richieste più ampie: domande generali, consigli sui contenuti, comandi per la casa connessa. Google ha spiegato nei suoi aggiornamenti che il passaggio dal precedente assistente vocale andrà avanti nel corso del 2026. La sostanza, però, non cambia: il microfono fa risparmiare tempo, non sostituisce il telecomando.

Senza voce funzionano ancora Netflix, YouTube, Max e la trasmissione da smartphone

Quando il microfono viene disattivato su Google TV, nella vita di tutti i giorni cambia meno di quanto si possa pensare. Le app restano nella home, i contenuti partono, si fermano e riprendono dal punto in cui erano stati lasciati. Netflix, YouTube, Max e Prime Video continuano ad aprirsi e a riprodurre film, serie e video senza mostrare problemi.

Il telecomando con tasto microfono in primo piano richiama l’uso dei comandi vocali su Google TV e cosa succede disattivandoli.

Anche la trasmissione da smartphone resta disponibile: per mandare un contenuto dal telefono al televisore non serve il microfono del telecomando. Lo stesso vale per i profili utente, gli accessi già fatti e la cronologia di visione, che non vengono cancellati né modificati. Sullo schermo, insomma, sembra quasi tutto uguale.

Il motivo è tecnico. Google TV si basa su Android e, secondo la documentazione per sviluppatori di Google, quando l’accesso al microfono viene bloccato a livello di sistema, le app che chiedono l’audio non mostrano per forza un errore all’utente: semplicemente non ricevono il segnale. In parole semplici: il tasto della ricerca vocale smette di servire, mentre il resto continua a funzionare.

La vera rinuncia: ricerche più lente e tastiera su schermo

La perdita più evidente, disattivando il microfono di Google TV, riguarda la ricerca. Trovare un film, un attore o una serie diventa più noioso, perché bisogna usare la tastiera su schermo e muoversi lettera per lettera con le frecce del telecomando. È qui che la differenza si sente davvero, soprattutto con titoli lunghi o nomi stranieri.

Dire “cerca film di fantascienza” oppure “metti Stranger Things” permette al sistema di cercare tra più piattaforme installate, senza entrare a mano in ogni singola app. Senza voce, il percorso si allunga: aprire la ricerca, digitare, correggere eventuali errori, scegliere il risultato. Nulla di complicato, ma alla lunga può diventare scomodo.

Gemini indica anche il dettato vocale tra le funzioni principali del microfono. Nei campi di testo, per esempio nella barra di ricerca di YouTube o in una schermata di login, si può parlare invece di selezionare ogni lettera. È un vantaggio pratico, non una funzione esclusiva. Chi non vuole usare la voce può continuare a fare tutto con i tasti, mettendo in conto tempi più lunghi.

Privacy e controllo: pulsante sul telecomando, blocco di sistema e microfoni integrati

Sul fronte privacy, Google distingue tra i microfoni nei telecomandi e quelli integrati in alcuni televisori. Nei telecomandi di Google TV, nella maggior parte dei casi, il microfono si attiva solo mentre l’utente tiene premuto il pulsante dedicato. Si preme, si fa la richiesta, poi si torna al controllo manuale.

Diverso il discorso per le TV con microfono integrato, pensate anche per rispondere alla parola di attivazione “Hey Google”. In diversi modelli c’è un interruttore fisico sul corpo del televisore, utile per spegnere del tutto l’ascolto ambientale. È una soluzione cercata da molti utenti, proprio per tenere separato l’uso delle app dalla gestione vocale della casa.

La disattivazione può passare anche dalle impostazioni di sistema, bloccando l’accesso al microfono Android TV. A quel punto le funzioni vocali non rispondono più, ma il dispositivo non perde la sua funzione principale: resta un centro per streaming, app, contenuti e dispositivi collegati. La voce, in fondo, è una comodità. Non il cuore di Google TV.