La tua smart TV ha un'alternativa gratuita a Netflix che non stai usando

Il merito è dei canali FAST, servizi in streaming finanziati dalla pubblicità e spesso già presenti nei televisori connessi. Una funzione che molti ignorano, nascosta tra app, menu e icone poco usate, ma ormai disponibile su diversi modelli di marchi molto diffusi come Samsung, LG e Roku. Servono solo il telecomando, una connessione internet e qualche minuto per orientarsi. Poi, nella maggior parte dei casi, si può iniziare subito a guardare.

I canali FAST, sigla di Free Ad-Supported Streaming Television, sono canali gratuiti in streaming sostenuti dagli spot. Viaggiano su internet, ma somigliano molto alla televisione tradizionale: hanno un palinsesto continuo, programmi che scorrono a orari prestabiliti e una logica da zapping. Non serve fare un abbonamento. Non bisogna inserire ogni volta una carta di credito. Spesso il servizio è già installato nella Smart TV al momento dell’acquisto.

La differenza con Netflix o Disney+ si vede subito. Le piattaforme a pagamento puntano sulla scelta immediata: si cerca un titolo e lo si guarda quando si vuole. I canali FAST, invece, propongono un flusso già pronto, con film, intrattenimento, sport, cucina, documentari e reality. È un po’ come tornare a fare zapping, ma dentro una TV connessa. Meno ricerca, meno menu infiniti, più programmazione già confezionata.

Samsung TV Plus, LG Channels e Roku: dove cercare il catalogo nascosto

Tra i servizi più diffusi c’è Samsung TV Plus, disponibile su molti modelli di Samsung Smart TV. Di solito si trova nel menu principale o nella barra delle app. L’offerta cambia da Paese a Paese, ma comprende canali di news, intrattenimento, factual, cucina, lifestyle e programmi tematici. In alcuni mercati, per esempio, ci sono canali che trasmettono a ciclo continuo format come Pawn Stars, con una logica molto simile a quella della TV tematica.

Telecomando in mano e Smart TV con guida canali: l’idea dei canali FAST gratuiti integrati nei televisori.

Un sistema simile è quello di LG Channels, integrato nei televisori LG compatibili. La piattaforma raccoglie centinaia di canali gratuiti e, in certi casi, anche contenuti on demand. Nei cataloghi internazionali compaiono episodi di programmi come Shark Tank e film di genere, compresi horror e titoli di catalogo. Anche Roku, molto presente soprattutto negli Stati Uniti e in altri Paesi dove i suoi dispositivi sono diffusi, offre una sezione live TV con centinaia di canali tramite app e servizi propri. Il percorso cambia in base al modello, ma in genere si passa dalla schermata Home, dalla voce “Live TV” o dall’app già installata dal produttore.

Film, news, sport e reality gratis: cosa si può vedere senza abbonamento

Il catalogo dei canali gratuiti su Smart TV non rimpiazza sempre, titolo per titolo, quello delle grandi piattaforme a pagamento. Però può coprire molte serate senza aggiungere un nuovo abbonamento. Si trovano film, serie di catalogo, canali di news, programmi di cucina, documentari, reality, contenuti per bambini e, in alcuni casi, anche eventi o rubriche sportive. Non è poco, soprattutto per chi usa la TV anche come compagnia e non solo per inseguire l’ultima uscita.

Il vantaggio è molto semplice. Si accende la televisione, si entra in Samsung TV Plus, LG Channels o nel servizio equivalente, e si sceglie un canale come si faceva con il digitale terrestre. Niente login complicati. Niente password dimenticate. Niente pacchetti mensili da confrontare. Certo, l’offerta dipende dal Paese, dagli accordi commerciali e dal modello del televisore: un contenuto disponibile negli Stati Uniti o nei Paesi Bassi non è detto che arrivi anche in Italia. Ma la direzione è chiara: i produttori stanno trasformando la Smart TV in una piattaforma video autonoma.

Gratis sì, ma con spot: il compromesso dei canali FAST

La gratuità dei canali FAST ha un prezzo preciso: la pubblicità. Gli spot interrompono la visione, proprio come nella televisione lineare, e in alcuni casi possono comparire spesso. È il patto alla base del servizio: niente canone mensile, ma pause commerciali dentro il flusso dei contenuti. Del resto, anche molte piattaforme a pagamento hanno introdotto piani con annunci. Un segnale chiaro: il confine tra streaming e TV tradizionale è sempre meno netto.

Restano anche i limiti del catalogo. Chi cerca una serie appena uscita, una produzione originale molto attesa o un film distribuito in esclusiva su una piattaforma dovrà ancora passare da Netflix, Disney+, Prime Video o servizi simili. I canali gratuiti, però, rispondono a un bisogno diverso: accendere la TV e lasciarsi guidare da un palinsesto già pronto, magari in una domenica pomeriggio lenta, senza perdere venti minuti a scegliere cosa vedere.

Per questo vale la pena controllare il menu della propria Smart TV. Tra icone dimenticate, app preinstallate e sezioni live, potrebbe esserci un catalogo gratuito disponibile da tempo. Non sostituirà gli abbonamenti per tutti, ma può affiancarli, ridurne l’uso o diventare una soluzione comoda per chi vuole guardare qualcosa senza aggiungere un’altra spesa mensile. A volte, la funzione più utile era già lì.