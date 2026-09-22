La tua chiavetta USB diventa più lenta ogni volta che la usi ma puoi rimediare facilmente

Una chiavetta USB può rallentare dopo molte scritture e cancellazioni. Backup, formattazione rapida e una corretta gestione dello spazio possono aiutare a recuperare prestazioni.
Una chiavetta USB può rallentare dopo molte scritture e cancellazioni. Backup, formattazione rapida e una corretta gestione dello spazio possono aiutare a recuperare prestazioni.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 22 set 2026
La tua chiavetta USB diventa più lenta ogni volta che la usi ma puoi rimediare facilmente

Una chiavetta USB può perdere velocità con il tempo anche se non presenta guasti evidenti, e il motivo spesso dipende da come gestisce i dati.

Il problema si nota soprattutto dopo molte copie, cancellazioni e riscritture, quando i trasferimenti iniziano a richiedere più tempo del previsto. In molti casi, però, si può intervenire senza cambiare subito dispositivo.

Il limite della memoria flash: perché scrivere sui blocchi usati richiede più tempo

Il motivo è tecnico, ma si può spiegare in modo semplice. Una chiavetta USB conserva i dati in blocchi di memoria NAND. Quando deve cambiare anche solo una piccola parte di un blocco già occupato, non può scriverci sopra e basta. Prima deve leggere quello che va tenuto, spostarlo in una memoria temporanea, cancellare l’intero blocco e poi riscrivere tutto. Un giro in più. A volte più di uno.

Ecco perché una pendrive nuova, piena di spazi liberi, sembra più scattante: il controller scrive su aree pulite senza troppi passaggi. Con l’uso, però, i blocchi davvero vuoti diminuiscono. A quel punto entrano in gioco pulizia, copia e riscrittura, e la scrittura dei file rallenta. La lettura, invece, di solito ne risente molto meno: guardare un video, aprire foto o ascoltare musica dalla chiavetta non cambia granché.

Il discorso cambia per chi lavora con cartelle sincronizzate, salvataggi frequenti o software portabili. Tante piccole modifiche, una dopo l’altra, mettono la pendrive più in difficoltà.

Controller economici e garbage collection: cosa distingue una chiavetta da un SSD

Tra una pen drive economica e un SSD esterno USB non cambia solo il numero di gigabyte scritto sulla confezione. La vera differenza sta spesso nel controller, cioè il chip che gestisce il lavoro interno del dispositivo. Negli SSD moderni è molto più avanzato: ordina i dati, distribuisce l’usura delle celle, prepara blocchi liberi e comunica meglio con il sistema operativo.

Chiavetta USB usata collegata alla porta laterale di un laptop su una scrivania

Una chiavetta USB collegata al portatile, immagine ideale per parlare di rallentamenti nel tempo e manutenzione tramite backup e formattazione.

Le chiavette più semplici, quelle vendute spesso a pochi euro nei tagli da 64, 128 o 256 GB, montano controller molto più essenziali. Anche loro fanno una forma di garbage collection, cioè una pulizia interna dei blocchi che non servono più, ma la fanno con meno precisione e spesso solo quando il dispositivo resta collegato e inattivo.

Sugli SSD, inoltre, il sistema operativo può inviare comandi come TRIM, che indicano quali aree possono essere cancellate senza rischi. Sulle pendrive comuni, nella maggior parte dei casi, questa comunicazione non c’è o non funziona allo stesso modo. Il risultato è semplice: la chiavetta prova a cavarsela da sola, ma non sempre ci riesce bene. E quando lo spazio libero si spezzetta, la velocità scende.

La soluzione pratica: backup, formattazione rapida e quando conviene comprarne una nuova

Il rimedio più semplice, anche se non il più comodo, è svuotare ogni tanto la chiavetta USB. Prima si fa un backup dei dati sul PC o su un altro supporto, poi si esegue una formattazione rapida — spesso in exFAT, se serve usarla tra Windows, macOS e molti dispositivi — e infine si ricopiano i file in un’unica operazione.

La formattazione completa, invece, di norma non è la scelta migliore per questi supporti: comporta più scritture, può aumentare l’usura e non offre i vantaggi di una vera manutenzione interna. Lasciare la pendrive collegata per qualche ora, magari di notte, può aiutare alcuni modelli a completare la pulizia interna. Ma non sempre basta.

Se dopo backup e formattazione la velocità di trasferimento resta bassa, oppure compaiono errori, file corrotti e disconnessioni improvvise, la spiegazione può essere più banale: la memoria si sta consumando. Le celle flash hanno un numero limitato di cicli di scrittura. A quel punto conviene cambiare chiavetta, scegliendo un modello di marca affidabile o, per un uso frequente e pesante, un vero SSD USB. Costa di più, ma regge molto meglio il lavoro di tutti i giorni.

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