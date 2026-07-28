La tua batteria ha le ore contate a causa del caldo: c'è solo un modo per risolvere il problema

Lo si lascia mezz’ora al sole, magari dentro una borsa scura, e quando serve il navigatore o bisogna rispondere a una chiamata la percentuale è già scesa. Non è solo un’impressione. C’entrano fisica, chimica e qualche abitudine sbagliata.

Le batterie agli ioni di litio, montate nella grande maggioranza degli smartphone, lavorano meglio entro una fascia piuttosto stretta: in genere tra i 15 e i 25 gradi. Quando la temperatura sale oltre quel limite, le reazioni interne diventano più rapide e meno stabili.

Aumenta l’autoscarica, cresce la resistenza interna e il telefono consuma più energia anche per fare le stesse cose di sempre. I tecnici dei centri assistenza lo ripetono spesso davanti a dispositivi con autonomia crollata dopo estati particolarmente torride: il caldo non fa solo scaricare prima la batteria, può anche ridurne nel tempo la capacità reale. La percentuale che cala in fretta è il segnale più evidente. Il degrado della batteria, invece, procede piano, ora dopo ora.

Dal cruscotto alla spiaggia: gli errori che accelerano il degrado

L’errore più classico è lasciare il telefono sul cruscotto dell’auto, magari all’ora di pranzo, con i finestrini chiusi e l’abitacolo che in pochi minuti può superare i 60 gradi. Ma anche la spiaggia non perdona. Sulla sabbia, sotto un asciugamano o accanto a una sdraio esposta, lo smartphone al sole si scalda molto più in fretta di quanto sembri.

Smartphone tenuto all’ombra in spiaggia con la cover rimossa, una precauzione utile contro il caldo estremo.

Lo schermo nero, la scocca in metallo o vetro e alcune cover trattengono calore. Anche se resta inutilizzato, la batteria lavora in condizioni difficili. Una ragazza in uno stabilimento di Ostia, raccontando di aver trovato il telefono “bollente e al 18%”, ha descritto una scena familiare a molti: pochi messaggi, nessun video, eppure autonomia dimezzata. Non serve arrivare al blocco del dispositivo perché il danno cominci. Basta un’esposizione lunga e ripetuta, giorno dopo giorno, per accorciare la vita della batteria dello smartphone.

Thermal throttling, app pesanti e GPS: quando il caldo fa consumare di più

Quando la temperatura interna aumenta, il telefono prova a proteggersi con sistemi come il thermal throttling: in pratica riduce le prestazioni di CPU e GPU per contenere il surriscaldamento. Il risultato si nota subito. Le app rallentano, la fotocamera può chiudersi, la luminosità scende da sola, i giochi vanno a scatti. Intanto, però, il dispositivo continua a consumare.

Le attività più pesanti — GPS prolungato, video in 4K, videogiochi, hotspot, streaming con rete mobile — mettono sotto sforzo i componenti e producono altro calore. È un circolo semplice: più caldo, più fatica; più fatica, più batteria che se ne va. Anche il navigatore usato per tornare dalla spiaggia, con schermo acceso, dati mobili attivi e telefono fissato al parabrezza, può diventare uno dei momenti peggiori per la salute della batteria.

La prima regola è banale, ma decisiva: tenere lo smartphone all’ombra, lontano dalla luce diretta e da superfici roventi come cruscotti, tavolini metallici o pietre lasciate al sole. Se il telefono scotta al tatto, meglio spegnerlo per qualche minuto o attivare la modalità aereo, lasciandolo raffreddare in un punto ventilato.

Niente frigorifero, però: lo sbalzo termico può creare condensa e causare danni peggiori. Conviene anche abbassare la luminosità, chiudere le app inutili ed evitare video lunghi nelle ore più calde. C’è poi la cover dello smartphone, spesso sottovalutata: quelle spesse, rigide o poco traspiranti fanno da coperta e ostacolano la dispersione del calore. Durante la ricarica, inoltre, il telefono si scalda già da solo. Usarlo mentre è collegato, magari al sole o in auto, aumenta lo stress sulla batteria.

Meglio caricarlo in un luogo fresco, con un alimentatore affidabile, senza inseguire per forza il 100%. Piccole attenzioni, certo. Ma in estate possono fare la differenza tra una batteria che arriva a sera e una che, dopo pochi mesi, comincia a perdere autonomia in modo stabile.