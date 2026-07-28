La tua batteria ha le ore contate a causa del caldo: c'è solo un modo per risolvere il problema

Lo si lascia mezz’ora al sole, magari dentro una borsa scura, e quando serve il navigatore o bisogna rispondere a una chiamata la percentuale è già scesa. Non è solo un’impressione. C’entrano fisica, chimica e qualche abitudine sbagliata.
Le batterie agli ioni di litio, montate nella grande maggioranza degli smartphone, lavorano meglio entro una fascia piuttosto stretta: in genere tra i 15 e i 25 gradi. Quando la temperatura sale oltre quel limite, le reazioni interne diventano più rapide e meno stabili.
Aumenta l’autoscarica, cresce la resistenza interna e il telefono consuma più energia anche per fare le stesse cose di sempre. I tecnici dei centri assistenza lo ripetono spesso davanti a dispositivi con autonomia crollata dopo estati particolarmente torride: il caldo non fa solo scaricare prima la batteria, può anche ridurne nel tempo la capacità reale. La percentuale che cala in fretta è il segnale più evidente. Il degrado della batteria, invece, procede piano, ora dopo ora.
Dal cruscotto alla spiaggia: gli errori che accelerano il degrado
L’errore più classico è lasciare il telefono sul cruscotto dell’auto, magari all’ora di pranzo, con i finestrini chiusi e l’abitacolo che in pochi minuti può superare i 60 gradi. Ma anche la spiaggia non perdona. Sulla sabbia, sotto un asciugamano o accanto a una sdraio esposta, lo smartphone al sole si scalda molto più in fretta di quanto sembri.
Lo schermo nero, la scocca in metallo o vetro e alcune cover trattengono calore. Anche se resta inutilizzato, la batteria lavora in condizioni difficili. Una ragazza in uno stabilimento di Ostia, raccontando di aver trovato il telefono “bollente e al 18%”, ha descritto una scena familiare a molti: pochi messaggi, nessun video, eppure autonomia dimezzata. Non serve arrivare al blocco del dispositivo perché il danno cominci. Basta un’esposizione lunga e ripetuta, giorno dopo giorno, per accorciare la vita della batteria dello smartphone.
Thermal throttling, app pesanti e GPS: quando il caldo fa consumare di più
Quando la temperatura interna aumenta, il telefono prova a proteggersi con sistemi come il thermal throttling: in pratica riduce le prestazioni di CPU e GPU per contenere il surriscaldamento. Il risultato si nota subito. Le app rallentano, la fotocamera può chiudersi, la luminosità scende da sola, i giochi vanno a scatti. Intanto, però, il dispositivo continua a consumare.
Le attività più pesanti — GPS prolungato, video in 4K, videogiochi, hotspot, streaming con rete mobile — mettono sotto sforzo i componenti e producono altro calore. È un circolo semplice: più caldo, più fatica; più fatica, più batteria che se ne va. Anche il navigatore usato per tornare dalla spiaggia, con schermo acceso, dati mobili attivi e telefono fissato al parabrezza, può diventare uno dei momenti peggiori per la salute della batteria.
La prima regola è banale, ma decisiva: tenere lo smartphone all’ombra, lontano dalla luce diretta e da superfici roventi come cruscotti, tavolini metallici o pietre lasciate al sole. Se il telefono scotta al tatto, meglio spegnerlo per qualche minuto o attivare la modalità aereo, lasciandolo raffreddare in un punto ventilato.
Niente frigorifero, però: lo sbalzo termico può creare condensa e causare danni peggiori. Conviene anche abbassare la luminosità, chiudere le app inutili ed evitare video lunghi nelle ore più calde. C’è poi la cover dello smartphone, spesso sottovalutata: quelle spesse, rigide o poco traspiranti fanno da coperta e ostacolano la dispersione del calore. Durante la ricarica, inoltre, il telefono si scalda già da solo. Usarlo mentre è collegato, magari al sole o in auto, aumenta lo stress sulla batteria.
Meglio caricarlo in un luogo fresco, con un alimentatore affidabile, senza inseguire per forza il 100%. Piccole attenzioni, certo. Ma in estate possono fare la differenza tra una batteria che arriva a sera e una che, dopo pochi mesi, comincia a perdere autonomia in modo stabile.