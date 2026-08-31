La tua auto ti sta spiando? La nuova indagine ha fatto emergere dettagli inquietanti

Al centro ci sono il consenso dato dagli automobilisti e la gestione delle informazioni prodotte dai veicoli. Il caso nasce in Australia, ma riguarda da vicino anche Europa e Stati Uniti: le piattaforme digitali installate sulle auto, spesso, funzionano con regole molto simili da un Paese all’altro. Per chi compra una vettura nuova, ormai, la domanda non è più soltanto quanto consuma o quanto costa la rata. È anche un’altra: che cosa registra davvero l’auto?

L’Office of the Australian Information Commissioner, l’autorità australiana per la privacy, ha avviato controlli su Toyota e Hyundai per verificare se i servizi digitali installati sui veicoli rispettino le norme sui dati personali.

Secondo il gruppo dei consumatori Choice, l’indagine riguarda soprattutto raccolta, uso, conservazione e possibile condivisione di informazioni legate alla posizione dell’auto, allo stato del mezzo, allo stile di guida e alle funzioni attivate tramite app. Le due case, stando alle ricostruzioni disponibili, hanno ribadito il proprio impegno per una gestione corretta dei dati e la collaborazione con i regolatori. Ma il fascicolo resta aperto. E non è un dettaglio.

Il tema arriva mentre le auto connesse sono ormai entrate nella normalità del mercato. Avviamento da remoto, soccorso in caso di incidente, localizzazione del veicolo rubato, aggiornamenti software, avvisi sulla manutenzione: servizi utili, spesso presentati al cliente al momento della consegna, magari in concessionaria, tra una firma e l’altra. Proprio lì, però, il conducente accetta condizioni lunghe, tecniche, poco lette. “Molti automobilisti non sanno davvero quali dati stanno autorizzando”, ha spiegato Choice nelle comunicazioni sul caso.

Dati delle auto connesse: posizione, stile di guida, diagnostica e app

Le vetture connesse possono inviare informazioni molto diverse: posizione GPS, percorsi, chilometraggio, frenate brusche, accelerazioni, stato della batteria, guasti e persino alcuni comandi partiti dallo smartphone. In molti casi quei dati servono a far funzionare servizi richiesti dal proprietario, come lo sblocco delle portiere da remoto o l’allarme automatico dopo un urto. Il punto, però, è un altro: il confine tra servizio utile e raccolta eccessiva può diventare molto sottile.

Interno di un’auto connessa con smartphone e display di bordo, simbolo dei dati raccolti e del tema privacy.

La domanda dei regolatori australiani è semplice: le case automobilistiche raccolgono solo ciò che serve? E il proprietario dell’auto lo sa davvero? Un conducente può pensare di aver attivato un’app per controllare la pressione degli pneumatici o ricevere il promemoria del tagliando. Intanto, però, il sistema può registrare anche abitudini di guida e spostamenti quotidiani. Casa-lavoro, scuola dei figli, fermate ricorrenti. Dettagli normali, certo. Ma anche informazioni sensibili.

Consenso poco chiaro e rischi assicurativi: quando la privacy pesa sul portafoglio

Il caso australiano si inserisce in una vicenda più ampia, già emersa anche negli Stati Uniti. Lì General Motors è finita al centro di verifiche e polemiche per il servizio OnStar Smart Driver e per la possibile condivisione di dati su posizione e guida con soggetti esterni, comprese società legate alle valutazioni assicurative.

È qui che la privacy automobilistica smette di essere materia per specialisti e diventa un problema concreto per chi paga una polizza. Una frenata, un’accelerazione, un tragitto notturno: se quei dati vengono trasmessi e letti da terzi, possono pesare su preventivi, profili di rischio o condizioni del contratto.

Il problema non è la tecnologia in sé. I sistemi di emergenza possono far guadagnare minuti preziosi dopo un incidente. La localizzazione può aiutare a ritrovare un’auto rubata. Il nodo è il consenso informato: che cosa viene spiegato al cliente, con quali parole, e quanto è facile dire no senza perdere funzioni importanti. In alcuni casi, ha riconosciuto più di un esperto di privacy, l’automobilista “clicca e basta”, perché vuole usare l’app o completare l’attivazione. Poi magari scopre, mesi dopo, che il veicolo era anche una fonte continua di informazioni.

Servizi connessi e funzioni da remoto: cosa controllare prima di attivarli

Per chi compra o possiede un’auto connessa, il primo controllo riguarda le impostazioni dell’app e del sistema di bordo: quali dati vengono raccolti, per quanto tempo restano salvati e con chi possono essere condivisi. Le condizioni d’uso dovrebbero dire chiaramente se le informazioni possono finire a partner commerciali, compagnie assicurative, fornitori di servizi digitali o piattaforme di analisi. Se il testo è vago, meglio chiedere al concessionario o al servizio clienti una risposta scritta. Una domanda in più prima può evitare una sorpresa dopo.

C’è poi un altro passaggio da non saltare: capire se alcune funzioni si possono disattivare senza perdere servizi essenziali. Avviamento da remoto, navigazione, diagnostica, chiamata di emergenza e aggiornamenti over-the-air non richiedono sempre lo stesso livello di condivisione. Il proprietario dovrebbe verificare anche come cancellare lo storico, come revocare il consenso e che cosa succede quando l’auto viene venduta o restituita a fine leasing. Le auto moderne, ormai, non sono solo motori, freni e carrozzeria. Sono dispositivi connessi parcheggiati sotto casa. E nel 2026 la privacy pesa quasi quanto consumi, sicurezza e prezzo finale.