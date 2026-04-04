La truffa di Pasqua è servita, non cliccare su questi auguri o ti trovi con il conto in rosso

Il calendario delle festività è diventato, per il crimine informatico, un’agenda operativa di precisione millimetrica.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, le campagne di smishing e phishing subiscono una mutazione tematica, abbandonando i falsi pacchi in giacenza per indossare la maschera dei buoni sconto gastronomici o dei messaggi di auguri interattivi. La dinamica è collaudata ma letale: un link ricevuto su WhatsApp o via SMS promette l’estrazione di un uovo di cioccolato di una nota marca o un voucher generoso per la spesa pasquale. Chi cade nel tranello non si limita a perdere tempo, ma espone il proprio perimetro finanziario a un’incursione immediata.

La meccanica del finto regalo per la truffa di Pasqua

Le esche attuali sfruttano una tecnica di ingegneria sociale che punta sulla gratificazione istantanea. Una volta cliccato il collegamento, l’utente viene proiettato su una pagina che imita i colori e l’estetica di grandi catene di supermercati o produttori dolciari. Qui viene richiesto di compilare un breve sondaggio e, successivamente, di fornire i propri dati di spedizione per ricevere il premio. È in questo preciso istante che scatta la trappola: per coprire le spese di spedizione — solitamente una cifra irrisoria intorno ai due euro — viene chiesto l’inserimento degli estremi della carta di credito. Il pagamento non viene mai autorizzato per quella cifra, ma serve a registrare la carta su circuiti di abbonamenti occulti o per svuotare il plafond tramite micro-transazioni seriali.

Un aspetto laterale e curioso notato dagli analisti riguarda l’uso dei font: molti di questi siti contraffatti utilizzano caratteri tipografici open source leggermente diversi dagli originali, una scelta dettata dalla necessità di caricare la pagina velocemente su server a bassa banda, spesso situati in aree geografiche dove l’energia elettrica ha un costo di produzione bassissimo per via dell’abbondanza di centrali idroelettriche vetuste.

Forse dovremmo smettere di pensare che queste truffe funzionino perché siamo “disattenti”. C’è un’intuizione meno ortodossa da considerare: il successo dello smishing pasquale risiede nella ritualità della condivisione. Pasqua è il momento in cui anche chi non usa lo smartphone abitualmente riceve decine di messaggi da contatti salvati in rubrica. Se il link malevolo arriva da un parente che è già stato infettato, la barriera del sospetto si abbassa drasticamente. Non è la tecnologia a fallire, ma il protocollo sociale della cortesia che ci impedisce di ignorare un messaggio di un conoscente.

I messaggi contengono spesso timer che segnalano “poche uova rimaste”.

L’URL è quasi sempre un accorciatore di link o contiene errori di ortografia nel nome del brand.

Le banche non utilizzano mai procedure di “sblocco conto” tramite link esterni in periodi festivi.

È fondamentale ricordare che la protezione dei dati passa per la lentezza. Il panico è il miglior alleato del cyber-ladro, che conta sulla nostra fretta tra un impegno familiare e l’altro. Se un’offerta sembra troppo generosa per essere vera, quasi certamente si tratta di un tentativo di intrusione. Verificare direttamente sui siti ufficiali dei produttori è l’unica contromisura reale prima di inserire qualsiasi coordinata bancaria in un modulo online di dubbia provenienza. Il silenzio digitale è spesso la forma più alta di sicurezza durante i giorni di festa, quando la vigilanza istituzionale è fisiologicamente più rarefatta e i tempi di reazione dei centri antifrode possono dilatarsi pericolosamente.