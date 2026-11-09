La testa finta che parla e ascolta: così si testano le cuffie nei laboratori

Nei laboratori audio di aziende come Microsoft, le cuffie e gli headset non si provano facendo partire una canzone e via. Sarebbe troppo poco. Oggi tecnici e ingegneri li mettono davanti a una testa artificiale che parla, ascolta e registra.

Nei laboratori audio di aziende come Microsoft, le cuffie e gli headset non si provano facendo partire una canzone e via. Sarebbe troppo poco. Oggi tecnici e ingegneri li mettono davanti a una testa artificiale che parla, ascolta e registra.