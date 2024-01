La Tastiera multidispositivo Logitech PERFETTA per il tuo Mac a SOLI 35 EURO

Per gli utenti Mac alla ricerca di una tastiera wireless che combini stile, comfort e funzionalità, la Logitech K380 è la scelta ideale. Attualmente disponibile su Amazon a soli 35,99€, grazie a uno sconto del 15%, questa tastiera Bluetooth non solo arricchisce l’esperienza d’uso del tuo Mac, ma lo fa con un tocco di eleganza e praticità.

È il momento perfetto per migliorare la tua postazione di lavoro o di gioco con un accessorio che offre un mix ideale di design e tecnologia.

Design Elegante e Funzionalità Avanzate

La Logitech K380 si distingue per il suo design minimalista e moderno, che si abbina perfettamente all’estetica dei prodotti Apple.

La sua forma compatta e leggera la rende facilmente trasportabile, ideale per chi lavora in movimento. Nonostante le dimensioni ridotte, offre tasti ben distanziati e reattivi, che garantiscono una digitazione confortevole e precisa, sia che tu stia scrivendo un documento importante o chattando con gli amici.

Una delle caratteristiche più notevoli della K380 è la sua versatilità. Grazie alla tecnologia Bluetooth, può essere collegata a tre dispositivi contemporaneamente, permettendoti di passare facilmente dal tuo Mac a un iPad o iPhone con un semplice tocco di un pulsante. Questa funzionalità multi-dispositivo la rende un accessorio estremamente pratico per chi utilizza più dispositivi Apple nella propria routine quotidiana.

La durata della batteria è un altro punto di forza di questa tastiera. Con una durata fino a 2 anni con una singola carica, ti libera dalla preoccupazione di dover ricaricare o sostituire le batterie frequentemente, permettendoti di concentrarti sul tuo lavoro o divertimento.

Inoltre, la K380 è compatibile con tutti i sistemi operativi, inclusi macOS, iOS, Windows, Android e Chrome OS, rendendola una scelta versatile per qualsiasi configurazione.

La tastiera Bluetooth Logitech K380 a soli 35,99€ su Amazon, con uno sconto del 15%, è un’offerta da non perdere per gli utenti Mac e non solo. Coniugando design elegante, funzionalità avanzate e un prezzo conveniente, è l’aggiunta perfetta per migliorare la tua esperienza d’uso quotidiana!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.