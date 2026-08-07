La tastiera del tuo Android ricorda più di quanto immagini: ecco dove vengono salvati tutti i dati

Ma dietro quella comodità ci sono domande molto concrete su privacy, cloud e controllo dei dati personali. Ogni messaggio, ricerca o parola salvata passa prima dall’app della tastiera, poi arriva nella chat, nel browser o nel documento. E in quel passaggio, spesso senza che l’utente se ne renda davvero conto, qualcosa resta.

Il testo predittivo non si limita a proporre la parola successiva. Impara. Se un utente accetta un suggerimento, corregge sempre lo stesso errore o digita spesso un nome, la tastiera registra abitudini e ricorrenze. Col tempo costruisce un piccolo profilo linguistico: parole frequenti, frasi usate spesso, abbreviazioni, contatti citati più di altri. È il motivo per cui basta scrivere poche lettere per vedere comparire “ci vediamo dopo”. Ma è anche il motivo per cui la tastiera è una delle app più delicate dello smartphone.

Il punto, come ricordano da anni gli esperti di sicurezza digitale, non è solo che una tastiera “vede” quello che scriviamo. È che può imparare da come scriviamo, anche restando sul dispositivo, e trasformare tante abitudini sparse in un modello personale. Password e dati sensibili, di norma, sono esclusi dai campi protetti. Ma per chi usa il telefono il confine non è sempre chiaro. “Non ci pensi, scrivi e basta”, raccontano spesso gli utenti quando scoprono le impostazioni sulla raccolta dati. Il problema nasce proprio lì.

Gboard, SwiftKey e Samsung Keyboard: quali dati possono finire nella tastiera

Le app più diffuse, da Gboard di Google a SwiftKey di Microsoft fino a Samsung Keyboard, spiegano nelle informative e nella sezione “Sicurezza dei dati” del Play Store quali informazioni possono trattare. Gboard, per esempio, può usare dati legati alle interazioni con l’app, alla cronologia delle ricerche fatte dentro alcuni servizi e ai segnali utili a migliorare suggerimenti e correzioni. Google indica anche l’uso dell’apprendimento federato: in pratica, i modelli vengono allenati sul dispositivo inviando segnali aggregati, non il testo grezzo digitato dall’utente.

Digitazione su smartphone e simboli di sicurezza sul desk, per parlare di privacy e dati raccolti dalle tastiere Android.

Anche SwiftKey può usare dati legati alla personalizzazione della scrittura e, in alcune configurazioni, chiedere permessi aggiuntivi come la posizione, per completare più rapidamente indirizzi o informazioni legate a ciò che si sta scrivendo. Samsung Keyboard, invece, può sincronizzare dizionari e preferenze tramite Samsung Cloud, se l’opzione è attiva. Non è detto che tutto questo sia nascosto: le informazioni sono nelle policy e nelle schede del Play Store. Il punto è un altro, molto più semplice. Quasi nessuno le legge prima di mandare un messaggio alle 8 del mattino, magari usando una tastiera già installata sul telefono.

Tracciamento, cloud e permessi: le impostazioni da guardare subito

Per limitare il tracciamento della tastiera Android, il primo passo è aprire le impostazioni dell’app usata ogni giorno. Su Gboard, il percorso più comune passa da Impostazioni e poi Privacy. Da lì si possono disattivare opzioni come la condivisione delle statistiche di utilizzo e il miglioramento del servizio tramite i dati dell’utente. Vale anche la pena controllare i permessi concessi all’app, soprattutto microfono, contatti, fotocamera e accesso ad altre funzioni del telefono. Non sempre servono. O almeno, non servono a tutti.

Su Samsung Keyboard, bisogna passare da Impostazioni, Gestione generale e poi Impostazioni di Samsung Keyboard. Nella parte dedicata alla digitazione intelligente si possono spegnere testo predittivo, sostituzione automatica, suggerimenti di emoji e controllo ortografico automatico.

Chi vuole fare pulizia può cancellare i suggerimenti personalizzati ripristinando le impostazioni della tastiera: in questo modo vengono eliminate le parole imparate nel tempo. Se è attivo il backup su Samsung Cloud, si può intervenire da Account e backup e disattivare la sincronizzazione dei dati della tastiera. Non è una rivoluzione. È normale manutenzione digitale, quella che molti rimandano sempre.

HeliBoard, FUTO, LeanType e AnySoftKeyboard: le alternative per chi vuole più privacy

Per chi non vuole limitarsi a spegnere qualche opzione, esistono tastiere pensate con un approccio privacy-first, spesso open source e progettate per funzionare senza mandare dati a server esterni. HeliBoard è tra le più citate: gratuita, open source, senza bisogno di connessione a Internet, offre correzione automatica, temi, digitazione tramite scorrimento e funzioni essenziali senza puntare sulla raccolta cloud. FUTO Keyboard, disponibile anche sul Play Store, dichiara nella scheda “Sicurezza dei dati” di non raccogliere dati e include funzioni locali, compreso il riconoscimento vocale offline.

Ci sono poi LeanType, derivata da HeliBoard, che aggiunge strumenti di correzione e traduzione basati su intelligenza artificiale locale, ma richiede l’installazione manuale dell’APK e una configurazione meno immediata. AnySoftKeyboard, presente da anni su Android, resta una scelta solida per chi cerca più layout, pacchetti linguistici e digitazione a gesti mantenendo i dati sul dispositivo. I suggerimenti possono essere meno precisi rispetto a Gboard o SwiftKey, e qualche comodità si perde. Per molti utenti, però, il compromesso è accettabile: una tastiera Android non deve sapere tutto per funzionare bene. Deve lasciare a chi la usa la possibilità di decidere quanto farle sapere.