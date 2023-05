La Smart TV TLC da 43 pollici in MEGA SCONTO su Amazon

È il momento ideale per aggiornare la vostra esperienza di intrattenimento domestico, approfittando di questa offerta imperdibile! Oggi la Smart TV TCL da 43 pollici è disponibile su Amazon a soli 299,90€, con uno sconto del 14% sul prezzo originale.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al chek-out. Non aspettate, affrettatevi e aggiungetela al carrello prima che l’offerta scada!

Smart TV TCL da 43 pollici: un piccolo cinema direttamente a casa vostra

La Smart TV TCL da 43 pollici (modello B0B2DJR55Z) è un dispositivo all’avanguardia, perfetto per chi desidera unire qualità, tecnologia e convenienza.

Con un display LED 4K Ultra HD, questa TV offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una resa cromatica eccezionale e contrasti profondi. Il sistema operativo Android TV integrato vi permetterà di accedere a migliaia di app, tra cui Netflix, YouTube e Prime Video, così da avere a portata di mano i vostri contenuti preferiti.

La TV è dotata di HDR10 e HLG, tecnologie che migliorano ulteriormente la qualità delle immagini, offrendo una gamma di colori più ampia e realistica. Inoltre, il processore Quad-Core garantisce ottime prestazioni e una navigazione fluida tra le varie applicazioni.

Non solo intrattenimento, ma anche comodità: grazie al supporto per Google Assistant, potrete utilizzare comandi vocali per controllare la TV e altri dispositivi smart presenti nella vostra casa. Inoltre, la funzione Chromecast built-in vi permetterà di trasmettere contenuti direttamente dal vostro smartphone, tablet o computer.

La connettività è un altro punto di forza di questa Smart TV TCL: con 3 porte HDMI, 2 porte USB, una porta Ethernet e Wi-Fi integrato, potrete collegare facilmente tutti i vostri dispositivi e godervi al meglio i vostri contenuti multimediali.

L’offerta su Amazon per la Smart TV TCL da 43 pollici a 299,90€ con il 14% di sconto è un’occasione imperdibile per chi vuole migliorare la propria esperienza di intrattenimento senza spendere una fortuna. Grazie alle sue specifiche tecniche avanzate e al sistema operativo Android TV, avrete accesso a un mondo di contenuti e funzionalità direttamente dalla comodità del vostro divano!

