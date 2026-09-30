La smart TV può spiarti in modo che nemmeno immagini: anche con l'HDMI

Una Smart TV può raccogliere informazioni sulle abitudini di visione anche in situazioni che molti utenti considerano completamente scollegate dal suo sistema interno.

Il punto riguarda una tecnologia chiamata Automatic Content Recognition, pensata per riconoscere ciò che appare sullo schermo. Il dettaglio meno intuitivo è che il tracciamento può coinvolgere anche contenuti provenienti da dispositivi esterni. Tutto dipende dalle impostazioni attive e dai consensi concessi durante la configurazione.

Dal pannello allo schermo-spia: come funziona l’Automatic Content Recognition

Il sistema ACR, cioè Automatic Content Recognition, lavora in modo piuttosto discreto. A intervalli analizza una piccola parte di ciò che appare sullo schermo e ne ricava una specie di impronta digitale. Non serve mandare al produttore un fotogramma intero: il televisore può creare sul posto una firma numerica e confrontarla con archivi di programmi, film, spot pubblicitari o videogiochi già catalogati.

Il punto meno scontato è questo: il riconoscimento può funzionare anche quando non si sta usando un’app interna della TV, ma un segnale che arriva dalla porta HDMI. In pratica, collegare una console, un notebook o un decoder non rende automaticamente “cieco” il televisore.

Secondo le analisi citate da IlSoftware.it e da ricerche presentate alla ACM Internet Measurement Conference, alcuni modelli continuano a parlare con server remoti anche mentre mostrano contenuti provenienti da dispositivi esterni.

Dati di visione, pubblicità e profili domestici: perché l’ACR vale così tanto

Il valore dell’ACR non sta solo nel sapere che qualcuno ha visto un certo film alle 21.30. Il dato pesa di più quando viene messo insieme ad altri segnali: partite seguite spesso, programmi per bambini nel pomeriggio, documentari finanziari, serie in streaming, spot di auto, sessioni di gioco.

Da queste tracce possono nascere profili domestici utili per la pubblicità mirata e per misurare l’efficacia delle campagne. Un televisore identificato da un codice pubblicitario, per esempio, può essere associato a una famiglia interessata allo sport, molto attiva la sera e già raggiunta da determinati spot. È lo stesso meccanismo del tracciamento online, solo spostato sullo schermo più grande del salotto.

Disattivare l’ACR, però, non cancella ogni raccolta dati: possono restare la telemetria del sistema operativo, i dati delle app come Netflix o YouTube, gli identificatori pubblicitari e gli account Samsung, LG, Google o Amazon collegati al dispositivo.

Come disattivare e controllare il tracciamento: impostazioni, Pi-hole e Wireshark

Il primo passaggio è entrare nelle impostazioni della Smart TV e cercare voci come Viewing Information Services, Live Plus, riconoscimento contenuti, annunci personalizzati, diagnostica, dati d’uso e identificatore pubblicitario. Su molti modelli Samsung queste opzioni si trovano nelle sezioni privacy e Smart Hub; sui TV LG compare spesso Live Plus; su Google TV si può intervenire da Impostazioni, Privacy, Annunci, reimpostando o eliminando l’Advertising ID.

Meglio non premere “Accetta tutto” durante la prima configurazione, anche se è il modo più veloce per arrivare alla schermata iniziale. Chi vuole controllare davvero cosa fa il televisore può usare strumenti come Pi-hole o AdGuard Home, assegnando alla TV un indirizzo IP fisso e osservando i domini contattati prima e dopo la disattivazione dell’ACR.

Per un controllo più tecnico si può catturare il traffico con Wireshark o tcpdump: il contenuto delle connessioni HTTPS resterà cifrato, ma destinazioni, frequenza e volume dei pacchetti possono già raccontare molto. Un’ulteriore cautela, per chi ha router più avanzati, è isolare la TV in una VLAN dedicata ai dispositivi IoT. Non elimina ogni telemetria, ma riduce i rischi se il televisore dovesse essere compromesso.