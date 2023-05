La SICUREZZA di casa è garantita con il Videocitofono Wi-Fi in OFFERTA SPECIALE

Finalmente uno strumento che garantisce la massima sicurezza a casa tua! Parliamo del rinomato Videocitofono Wi-Fi Arlo, attualmente in offerta su Amazon a soli 149,99€, con uno sconto straordinario del 38%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione così vantaggiosa non capita tutti i giorni, quindi affrettati e coglila al volo!

Videocitofono Wi-Fi Arlo: massima sicurezza e prestazioni elevate

Il Videocitofono Wi-Fi Arlo è un autentico gioiello tecnologico che si contraddistingue per le sue innumerevoli e avanzate funzionalità.

Progettato per assicurare la massima protezione della tua abitazione, questo dispositivo presenta una telecamera ad alta definizione in grado di fornire immagini nitide direttamente sul tuo smartphone. Il suo campo visivo a 180 gradi vi garantisce una panoramica completa di ciò che accade alla vostra porta.

Ma non finisce qui. Arlo dispone di una tecnologia di visione notturna superiore che mantiene chiara la visualizzazione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Una caratteristica davvero impressionante è la sua capacità di rilevare il movimento e di inviare notifiche immediate al vostro dispositivo mobile, offrendovi un controllo costante e in tempo reale.

È inoltre dotato di un sistema audio bidirezionale di alta qualità. Questa caratteristica ti permette di interagire in tempo reale con chiunque si trovi alla tua porta, direttamente dal tuo smartphone. Sia che dobbiate dare istruzioni al corriere o salutare un ospite in attesa, il videocitofono Arlo vi consente di farlo in modo semplice e immediato.

Non dimentichiamo infine l’importanza della resistenza alle intemperie: Arlo ha una certificazione IP65, quindi può resistere a pioggia, neve, calore e freddo, mantenendo sempre le sue prestazioni al top. Il dispositivo è anche facile da installare, grazie al collegamento Wi-Fi, e non richiede cablaggi complessi o costose modifiche strutturali. Inoltre, è compatibile con Alexa, Google Assistant e HomeKit, per un’esperienza d’uso ancora più completa e personalizzata.

Ad oggi il rinomato Videocitofono Wi-Fi Arlo è in offerta su Amazon a soli 149,99€, con uno sconto straordinario del 38%. Un’occasione del genere è irripetibile, coglila al volo!

