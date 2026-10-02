La scrivania in casa è superata, è questo il gioiello di design comodo che tiene tutto in ordine

Da chiuso sembra un paesaggio incorniciato. Da aperto diventa una scrivania richiudibile con monitor, tastiera, mouse e computer integrato.

A prima vista è solo un quadro da parete: montagne, un fiume, una ferrovia, la classica immagine da salotto. Poi lo si abbassa e cambia tutto. Il pannello si trasforma in una scrivania a scomparsa, con il monitor già fissato e gli accessori sistemati in vani ricavati su misura. Nel video pubblicato su DIY Perks, Perks mostra passo dopo passo la costruzione: taglio del legno, montaggio, passaggio dei cavi e rifiniture. L’idea, spiega nel filmato, è creare una postazione di lavoro invisibile, pensata per chi vuole guadagnare spazio in casa senza rinunciare a un computer fisso. Non è un prodotto in vendita, almeno per ora. È un lavoro artigianale, complesso, con diversi compromessi: ergonomia, calore e manutenzione su tutti.

Monitor, tastiera e mouse dentro il telaio di legno

Tutto parte da un telaio in legno, tagliato e rifinito per sembrare un normale elemento d’arredo. Perks prepara prima la struttura esterna, poi lavora su una seconda tavola, quella che deve contenere il monitor integrato, la tastiera, il mouse e anche due piccoli altoparlanti recuperati da vecchi televisori. Ogni pezzo viene disegnato sul pannello, sagomato e inserito nel proprio alloggiamento. La parte più delicata è lo schermo: Perks smonta un monitor, estrae il display, ne riporta il profilo sul legno e taglia l’apertura per fissarlo dal retro.

Un quadro ribaltabile a parete si trasforma in postazione PC con monitor e accessori integrati, soluzione salvaspazio fai-da-te.

Accanto ricava gli spazi per tastiera, mouse e controlli. Un cavo HDMI piatto passa in una tasca laterale, nascosto alla vista. Piccoli magneti tengono fermi gli accessori quando il quadro viene richiuso. Tutto deve restare in sede, anche quando la struttura è capovolta. Da davanti, il risultato è un pannello tecnico camuffato da mobile sottile. Aperto, diventa un piano di lavoro. Chiuso, torna a sembrare un semplice dipinto appeso al muro.

Laptop riciclato, Linux Mint e il problema del calore

Il cuore della postazione non è un desktop classico, ma una scheda madre recuperata da un laptop usato. Perks la monta in uno dei vani del pannello e installa Linux Mint, una distribuzione leggera e adatta anche a hardware non recente. La scelta segue la logica dell’intero progetto: riutilizzare pezzi già disponibili, ridurre lo spazio occupato e tenere bassi i consumi. Il punto più delicato resta però la dissipazione del calore. Per evitare che la scheda lavori chiusa in uno spazio troppo stretto, il maker monta un dissipatore da server e aggiunge una piccola ventola da laptop.

Una soluzione ingegnosa, ma non senza rischi: un computer chiuso contro una parete, con poca aria attorno, può scaldare più del previsto. E se la ventola sale di giri, il rumore può farsi sentire. Nel video si vede anche il pulsante di accensione, un piccolo comando argentato vicino all’hub che alimenta i vari componenti. L’insieme è ordinato: niente cavi penzolanti, niente multiprese in vista. Ma, come spesso accade nei progetti di modding estremo, il confine tra bello e pratico è sottile.

Alimentazione nascosta, peso sul muro e limiti da considerare

Per alimentare la postazione, Perks usa strisce di nastro di rame applicate lungo la parete e poi coperte con primer e vernice, così da sparire sotto la finitura. Alla fine del percorso, un trasformatore fornisce corrente continua per circa 90 watt, abbastanza per un sistema basato su componenti da portatile. Nel filmato viene ricordata anche una precauzione: tra nastro e trasformatore serve una distanza adeguata, per ridurre il rischio di surriscaldamento o cortocircuito.

C’è poi il nodo del peso sulla parete. Il quadro, il pannello ribaltabile e la piastra con i componenti sono sorretti da una struttura posteriore più robusta, fissata a un listello di pino e avvitata al muro. Le cerniere, quasi invisibili, permettono l’apertura verso il basso. Due corde laterali fermano il piano a circa 90 gradi, mentre un magnete tiene chiusi i pannelli. In una casa in affitto, lavori del genere richiedono prudenza e spesso anche il via libera del proprietario. Resta infine il limite più concreto: l’ergonomia.

Il monitor a parete può risultare troppo alto, a seconda di dove viene appeso il quadro e della seduta usata. Anche la profondità del piano non è quella di una scrivania tradizionale. Per chi cerca una soluzione salvaspazio, però, il progetto di DIY Perks indica una strada curiosa: un computer che sparisce in soggiorno, dietro un’immagine qualunque, e torna operativo in pochi secondi. Non per tutti. Ma l’idea funziona.