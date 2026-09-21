La regola della moneta: così gli automobilisti possono risparmiare un capitale

Perché un piccolo graffio sull’auto, al momento della riconsegna, può trasformarsi in una contestazione e poi in un addebito.

La scena è familiare a molti. Si arriva al banco dell’autonoleggio, magari in aeroporto o in stazione, si consegnano le chiavi e parte il giro di controllo. L’addetto guarda il paraurti, passa alla portiera, controlla la carrozzeria in controluce. Ed è lì che un segno minuscolo, visto fino a quel momento come poca cosa, può diventare un problema.

Succede soprattutto con auto a noleggio, mezzi di car sharing e vetture in leasing. In questi casi il cliente non può semplicemente decidere di lasciar perdere una botta o rimandare la riparazione. Alla restituzione, la società confronta lo stato del veicolo con il verbale iniziale. Se trova un danno non segnato e lo attribuisce all’utilizzatore, il costo può finire nella franchigia assicurativa o in un conto a parte.

Come ha ricordato Chip, il nodo è sempre lo stesso: quando si parla davvero di danno alla carrozzeria e quando, invece, siamo davanti alla normale usura? La risposta dipende dal contratto e dai criteri della società. Ma nella pratica serve un riferimento rapido, immediato. Da qui nasce l’uso della moneta da 2 euro come metro di confronto.

Danni o normale usura: cosa dice davvero la regola della moneta da 2 euro

La regola della moneta da 2 euro non è una norma di legge. E non vale automaticamente per tutte le compagnie. È, più semplicemente, una regola pratica: se un graffio superficiale o una piccola ammaccatura vengono coperti del tutto da una moneta da 2 euro, spesso possono essere considerati una traccia d’uso, non un danno da pagare.

La moneta da 2 euro usata come riferimento per valutare un graffio sulla carrozzeria durante la riconsegna di un’auto.

Il riferimento citato da Chip arriva anche dal TÜV Rheinland, organismo tecnico tedesco. Come criterio generale, vengono considerate accettabili bozzi o ammaccature più piccoli di una moneta da 2 euro, a patto che non ci siano danni alla vernice. Il parametro parla anche di un massimo di tre piccole ammaccature per ogni elemento della carrozzeria e non più di otto sull’intero veicolo. Indicazioni chiare, utili. Ma non sempre decisive.

Molte grandi società di autonoleggio distinguono infatti tra normale usura del veicolo e danni veri e propri guardando dimensione, profondità e posizione del segno. Un graffio leggero sul paraurti, coperto dalla moneta e senza vernice saltata, può anche non portare addebiti. Lo stesso graffio, se più profondo o sulla lamiera viva, cambia completamente valutazione.

Graffi profondi, vernice saltata, cerchi e pneumatici: dove la scorciatoia non basta

Il punto è questo: la moneta da 2 euro misura soprattutto quanto è grande il segno, non quanto è grave. Un graffio corto ma profondo, con la vernice saltata o il metallo scoperto, difficilmente verrà trattato come semplice usura. Lo stesso vale per plastiche rotte, paraurti crepati o fari danneggiati.

C’è poi il tema dei danni ravvicinati. Tre piccoli segni, presi singolarmente, potrebbero sembrare poca cosa. Visti insieme, però, possono formare un’area più estesa ed essere considerati un unico danno. Le società di noleggio e leasing, come ha ricordato Chip, usano spesso sagome e schede interne per misurare le imperfezioni. E non sempre quei criteri coincidono con il diametro della moneta.

Ancora più delicato il capitolo cerchi e pneumatici. Qui la tolleranza è di solito più bassa. Un cerchio strisciato contro un marciapiede, una spalla dello pneumatico incisa o una bolla sulla gomma vengono valutati con maggiore severità. La regola, insomma, può aiutare su vernice e piccole ammaccature. Ma non copre tutto il veicolo.

Foto, verbale e contestazioni: come evitare brutte sorprese alla riconsegna

La prima difesa resta il verbale di consegna. Prima di partire, conviene controllare l’auto con calma, anche se l’addetto ha fretta o il parcheggio è poco illuminato. Portiere, paraurti, cofano, parabrezza, cerchi: bastano pochi minuti per evitare discussioni al rientro. Se un segno non è indicato, va fatto aggiungere subito.

Anche le foto dell’auto a noleggio possono fare la differenza. Meglio scattarle prima della partenza, con data e ora registrate nei metadati, alternando immagini d’insieme e dettagli ravvicinati. Un graffio già presente e documentato è molto più difficile da addebitare al cliente. Dire “me ne sono accorto dopo” serve a poco, se non ci sono immagini o annotazioni scritte.

Alla restituzione, se viene contestato un danno, è bene chiedere spiegazioni precise: quale parte è danneggiata, quale criterio viene usato, quale costo viene stimato. Per le vetture in leasing, molte società mettono a disposizione cataloghi con esempi di danni accettati e non accettati. Guardarli prima della riconsegna aiuta a capire se convenga intervenire da soli o prepararsi a contestare l’addebito.

La regola della moneta da 2 euro, quindi, resta una bussola pratica. Non uno scudo assoluto. Può aiutare a distinguere un piccolo segno da normale uso quotidiano, ma non sostituisce contratto, verbale e prove fotografiche. Ed è spesso lì che si decide se un graffio resta un dettaglio o diventa un conto da pagare.