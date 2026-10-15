La PS5 total black esce solo in Giappone, ma c'è un trucco per averla anche in Italia

Il motivo è facile da capire: molti vorrebbero lo stesso colpo d’occhio, ma senza infilarsi nei costi e nei rischi dell’importazione. La domanda, alla fine, è questa: conviene inseguire una limited edition giapponese o basta montare due cover PS5 nere per ottenere quasi lo stesso risultato? Per chi guarda al portafoglio, la risposta porta quasi sempre alla seconda opzione.

La PS5 nera venduta in Giappone si fa notare subito. Scocca scura, linee più sobrie del classico bianco e un richiamo evidente alle vecchie PlayStation. Sul piano pratico, però, cambia poco o nulla rispetto a una PS5 standard o a una PS5 Slim dello stesso modello. Le prestazioni restano le stesse, così come il catalogo, l’interfaccia, i tempi di caricamento e l’esperienza di gioco.

Ed è qui che vale la pena fermarsi un momento. La versione giapponese può avere un interesse per i collezionisti, soprattutto se distribuita in pochi pezzi o legata a promozioni locali. Ma non offre vantaggi reali in termini di frame rate, grafica o fluidità. Un rivenditore specializzato, citato da diverse community di settore, l’ha messa giù in modo semplice: “Se la vuoi per giocare, compra quella europea. Se la vuoi per esporla, è un altro discorso”. Difficile dirlo meglio.

Cover nere ufficiali e alternative: il modo più semplice per cambiare look alla PS5

Per chi ha già la console in casa, la soluzione più comoda resta cambiare le cover laterali PS5 con pannelli neri compatibili. Sony, negli anni, ha messo in vendita le Console Covers Midnight Black, pensate proprio per dare alla console un look più vicino al total black senza toccare l’hardware. Il montaggio è semplice: si spegne la PS5, si staccano i cavi, si fanno scorrere i pannelli originali e si agganciano quelli nuovi. Niente viti, niente apertura della console, niente interventi delicati.

Una cover nera pronta da montare accanto alla console: il modo più semplice per ottenere un look total black senza importare edizioni speciali.

Accanto alle cover ufficiali ci sono anche molti prodotti di terze parti. Alcuni puntano solo sul nero opaco, altri aggiungono prese d’aria più vistose, parti lucide o dettagli che richiamano il design originale. Qui, però, conviene non andare troppo di fretta. Una plastica troppo sottile può piegarsi, una sagoma poco precisa può lasciare piccoli spazi sui bordi. Sembrano dettagli, ma su una console piazzata sotto la tv si notano eccome.

La spesa, nella maggior parte dei casi, gira intorno ai 50 euro, soprattutto scegliendo cover compatibili o approfittando di offerte sugli accessori ufficiali. Non è come comprare una console nuova, certo. Ma l’effetto visivo si avvicina parecchio a quello della PS5 nera giapponese. E soprattutto si evita tutta la trafila dell’importazione.

Prezzi, modelli e compatibilità: cosa controllare prima di comprare

Prima di acquistare le cover nere per PS5, la prima cosa da verificare è la compatibilità. Esistono pannelli diversi per PS5 con lettore disco, PS5 Digital Edition, PS5 Slim e, dove previsto, versioni successive. Una cover pensata per il modello del 2020 non va bene sulla Slim del 2023: cambiano misure, incastri e profilo laterale. Sembra un dettaglio scontato, ma è uno degli errori più frequenti negli acquisti online.

Anche il prezzo va guardato con un po’ di attenzione. Le cover ufficiali Sony possono costare più delle alternative, ma danno qualche certezza in più su materiali e aggancio. I prodotti compatibili, invece, permettono spesso di restare nella fascia dei 40-60 euro, con differenze legate al negozio, alla spedizione e alla disponibilità. Sui marketplace internazionali si trovano anche offerte più basse, ma bisogna controllare tempi di consegna, eventuali dazi e condizioni di reso.

Occhio anche al colore. “Nero” non vuol dire sempre la stessa cosa. Il Midnight Black ufficiale tende a un nero opaco e uniforme, mentre alcune cover economiche possono sembrare più grigio scuro o avere superfici lucide. Meglio affidarsi alle foto reali degli utenti, non solo alle immagini promozionali. Spesso raccontano molto di più.

Importare o no: quando la PS5 nera giapponese ha davvero senso

Importare una PS5 nera dal Giappone ha senso soprattutto per chi colleziona hardware PlayStation, edizioni rare o varianti pensate per mercati specifici. In quel caso il valore non sta solo nella console. Contano anche scatola, manuali, provenienza e condizioni dell’imballo. Per un appassionato sono aspetti importanti. Per chi vuole soltanto giocare, molto meno.

Poi ci sono i costi extra. Prezzo della console, spedizione internazionale, possibili spese doganali, garanzia non sempre facile da gestire come per un prodotto comprato in Italia. Senza contare il rischio di pagare un sovrapprezzo solo per una differenza estetica che si può ottenere con una coppia di cover nere PS5. A quel punto il confronto diventa netto: da una parte l’oggetto da collezione, dall’altra una modifica economica, rapida e reversibile.

Per chi vuole semplicemente una PlayStation più elegante sotto la tv, la strada più sensata resta quindi quella delle cover nere, ufficiali o compatibili, scelte in base al modello giusto. Con circa 50 euro si ottiene un look molto vicino alla versione giapponese, senza perdere la garanzia della console acquistata in Europa e senza complicarsi la vita con importazioni, adattatori o resi difficili. E alla fine, pad alla mano, il gioco resta lo stesso.