La previsione apocalittica di Stephen Hawking ora è supportata dalla NASA e non sembra lontana

Le parole di Stephen Hawking sul futuro della Terra tornano a far discutere mentre nuovi dati scientifici riaccendono l’attenzione sui rischi globali più concreti.

Il celebre fisico aveva più volte indicato alcuni scenari capaci di mettere sotto pressione il nostro pianeta nel lungo periodo. Oggi le osservazioni della NASA e della comunità scientifica riportano al centro temi come riscaldamento globale, sicurezza e capacità dell’uomo di gestire le nuove tecnologie. Ma tra previsioni, avvertimenti e dati reali è importante capire cosa disse davvero Hawking.

La Terra come “palla di fuoco”: cosa disse davvero Stephen Hawking sul 2600

La frase che più ha colpito riguarda la Terra trasformata in una “palla di fuoco” entro il 2600. Stephen Hawking la usò per descrivere un futuro possibile, segnato dalla crescita della popolazione, dal consumo di energia e dall’aumento delle temperature. Non era una profezia in senso stretto. Era un avvertimento.

Durante le Reith Lectures della BBC, nel 2016, il fisico spiegò che eventi molto rari, se guardati nell’arco di un solo anno, diventano più probabili su scale di mille o diecimila anni. Tra i pericoli citava la guerra nucleare, il cambiamento climatico e i virus geneticamente modificati. Il ragionamento era diretto: il progresso dà all’uomo strumenti enormi, ma apre anche nuove fragilità.

Per questo Hawking parlava della necessità di controllo, collaborazione scientifica e, in futuro, anche di insediamenti fuori dalla Terra. Ma senza illusioni. “Non avremo colonie autosufficienti nello spazio per almeno un secolo”, aveva ricordato più volte. Nel frattempo, la partita resta qui.

Clima, asteroidi e monitoraggio spaziale: cosa dice davvero la NASA sui rischi per la Terra

Dire che la NASA supporta le previsioni di Hawking richiede cautela. L’agenzia spaziale statunitense non ha annunciato una catastrofe imminente. Non ha indicato una data per il collasso del pianeta. Ha però confermato, con decenni di osservazioni satellitari, fenomeni che vanno nella stessa direzione degli allarmi lanciati dalla comunità scientifica: temperature globali in aumento, ghiacci in ritirata, mari più alti e alcuni eventi estremi più frequenti.

La NASA osserva la Terra dallo spazio da oltre cinquant’anni. Raccoglie dati su atmosfera, oceani, foreste e ghiacciai. Allo stesso tempo tiene sotto controllo gli oggetti near-Earth, cioè asteroidi e comete che passano vicino al nostro pianeta, studiandone orbite e possibili traiettorie.

È un lavoro meno spettacolare di come spesso viene raccontato. Niente scene da film, almeno nella maggior parte dei casi. Ma è fondamentale. Perché controllare significa guadagnare tempo. E quando si parla di rischio, il tempo può cambiare tutto.

Dalle ondate di calore all’intelligenza artificiale: i pericoli sono già qui

La parte più vicina alla vita di tutti i giorni riguarda il clima già visibile. Secondo la NASA e gli organismi scientifici internazionali, tra cui l’IPCC, il riscaldamento globale sta rendendo più intense le ondate di calore, più pesanti alcune siccità e più pericolosi gli incendi nelle zone esposte. Non accade ovunque allo stesso modo. E gli effetti non sono identici in ogni area del pianeta. Ma il segnale, ormai, è netto.

Ci sono città che provano a reagire con più verde urbano, sistemi di allerta e misure per proteggere le persone fragili. Ci sono governi che discutono di emissioni, energia e sicurezza alimentare. E ci sono ricercatori che chiedono scelte più rapide.

Hawking guardava anche oltre il clima. Parlava di pandemie e intelligenza artificiale, temendo tecnologie capaci di correre più in fretta delle regole necessarie a governarle. Il suo messaggio, però, non era solo apocalittico. Conoscere i rischi serve a ridurli. Non è poco. Ed è da qui che bisogna partire.