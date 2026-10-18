La powerbank tech: di design e piccolissima che ti salva il telefono da LIDL a 8 euro

È una batteria tascabile pensata per chi sta spesso fuori casa e vuole una scorta di energia economica, leggera, da infilare nello zaino o in tasca. L’offerta, segnalata da Xataka Móvil il 14 ottobre, riguarda un accessorio semplice: non sostituisce un caricatore rapido da viaggio, ma può fare comodo quando lo smartphone scende sotto il 20% a metà giornata, in treno, all’università o durante una giornata di lavoro fuori sede.

A colpire subito è il prezzo di 7,99 euro, indicato da Lidl per la VALE Mini Powerbank USB-C. Come spesso accade con i prodotti del bazar, però, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio, in base alla zona e alle scorte online. Meglio quindi controllare sul sito dell’insegna o passare nel punto vendita più vicino, perché queste offerte tendono a cambiare spesso.

La scheda tecnica parla di capacità da 5.000 mAh, ricarica a 15 W e dimensioni compatte: 8,1 x 4,9 x 2,9 centimetri. Non è una power bank pensata per alimentare tablet, notebook o più dispositivi insieme. È più una batteria di emergenza, di quelle da lasciare in borsa senza pensarci troppo. Finché, all’improvviso, serve davvero.

Secondo quanto riportato dalla fonte spagnola, il modello è disponibile in tre colori: rosa, bianco e menta. C’è anche un piccolo display LED per controllare la carica residua. Un dettaglio utile, perché evita il solito dubbio: “sarà carica o no?”. Di solito, la domanda arriva proprio quando non c’è una presa libera nei dintorni.

5.000 mAh, quanta autonomia aggiunge davvero allo smartphone

La capacità da 5.000 mAh va presa per quello che è. Molti smartphone recenti hanno batterie interne tra 4.500 e 5.500 mAh, quindi questa mini power bank non sempre riuscirà a riportare un telefono da zero al 100%. E, come con tutte le batterie esterne, una parte dell’energia si perde durante il passaggio.

Una mini power bank compatta collegata allo smartphone mostra l’uso quotidiano di una ricarica d’emergenza.

Nell’uso di tutti i giorni, può servire soprattutto ad aggiungere qualche ora di autonomia a uno smartphone scarico, più che a garantire una ricarica completa. Su un telefono con batteria non troppo grande il contributo può essere buono. Su modelli più esigenti, magari con schermo ampio e 5G sempre acceso, sarà più contenuto. Ma il punto è proprio questo: non nasce per fare il lavoro di una power bank da 20.000 mAh.

Il suo spazio è quello dell’emergenza. Una videochiamata da fare, il navigatore acceso per tornare a casa, il biglietto digitale del treno da mostrare al controllo. In casi così, una batteria tascabile può evitare piccoli problemi molto concreti. Di quelli che non fanno notizia, ma possono rovinare la giornata.

USB-C integrato, display LED e 105 grammi: i dettagli che contano

Uno degli aspetti più pratici della mini power bank Lidl è il cavo USB-C integrato da 30 centimetri, che permette di collegarla direttamente al telefono senza portarsi dietro altri accessori. Sembra un dettaglio da poco, ma chi usa spesso batterie esterne lo sa bene: il cavo dimenticato a casa è il modo più rapido per rendere inutile una power bank.

Il peso dichiarato è di 105 grammi, poco più di un mazzo di chiavi. Questo la rende adatta a borse piccole, tasche del cappotto o zaini da lavoro, senza l’ingombro dei modelli più capienti. Si può anche tenere collegata allo smartphone mentre si cammina, anche se molto dipende dalle dimensioni del telefono e dalla custodia.

Il display LED permette di vedere subito quanta carica resta, con una lettura più chiara rispetto ai classici quattro puntini luminosi. Chi ha già una power bank più grande a casa potrebbe considerarla un secondo accessorio, da usare in città. Non per i viaggi lunghi, forse. Ma per una giornata piena sì.

Prima dell’acquisto: ricarica a 15 W e compatibilità con i telefoni recenti

Prima di metterla nel carrello, però, conviene tenere presenti alcuni limiti. La ricarica a 15 W va bene per un uso di emergenza, ma non va confusa con le ricariche rapide più potenti di molti smartphone Android recenti, che possono andare ben oltre. Anche alcuni iPhone e telefoni di fascia media si ricaricano più in fretta con alimentatori compatibili.

C’è poi il tema della capacità reale disponibile. I 5.000 mAh indicano il valore nominale della batteria interna della power bank, non l’energia che arriverà tutta intera allo smartphone. Chi cerca un accessorio per due o tre ricariche complete deve guardare a modelli più grandi, anche se più pesanti e più costosi.

Nel complesso, resta un prodotto in linea con il prezzo: 7,99 euro per una power bank piccola, con USB-C integrato, display LED e peso contenuto. Ha senso per chi vuole un piccolo paracadute energetico da usare ogni giorno. Non per chi cerca un caricatore principale. E questa differenza, prima dell’acquisto, conta più dello sconto.