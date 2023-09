La POTENZA in miniatura in questo MINI PC super versatile: oggi in DOPPIO SCONTO

Ti è mai capitato di voler avere una workstation potente, compatta e con tutte le ultime tecnologie integrate? Se la risposta è sì, oggi potrebbe essere il giorno che stavate aspettando. Il Mini PC Intel Alder Lake N95 è in offerta speciale su Amazon: a soli 157€ avrai non solo uno sconto immediato del 5% , ma anche un coupon aggiuntivo di 60€ !

Una doppia occasione da non perdere per chi desidera efficienza, potenza e risparmio. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitatissima!

Mini PC Intel Alder Lake N95: le specifiche tecniche

Nel mondo dei mini PC, il Mini PC Intel Alder Lake N95 si distingue come un prodotto che combina perfettamente potenza, efficienza e versatilità.

Ecco le sue principali specifiche tecniche:

Architettura Alder Lake : Questo piccolo gioiello tecnologico è alimentato dalla recentissima architettura Alder Lake , che combina una miscela di core ad alte prestazioni e potenza core ad alta efficienza per offrire quando ne hai bisogno ed efficienza energetica quando non la utilizzi.

Dimensioni Ultra-Compatte : Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni. Questo mini PC ha tutto ciò che ti serve per lavorare, giocare e molto altro. Perfetto per uffici, case o qualsiasi luogo in cui lo spazio è un bene prezioso.

Connessioni versatili : Oltre alla potenza di calcolo, il Mini PC Intel Alder Lake N95 offre una vasta gamma di connessioni per tutti i tuoi dispositivi, rendendolo perfetto per qualsiasi configurazione.

Raffreddamento efficiente : Nonostante le sue dimensioni compatte, il sistema di raffreddamento è stato progettato per garantire prestazioni silenziose e un funzionamento ottimale anche sotto sforzo.

Prestazioni da Desktop : Grazie alla sua architettura e alle sue componenti di alta qualità, questo mini PC offre prestazioni comparabili a quelle di un desktop di fascia alta.

Se stai cercando un dispositivo che possa essere un vero e proprio hub di produttività per la tua casa o ufficio, il Mini PC Intel Alder Lake N95 potrebbe essere proprio quello che fa per te. Oggi è disponibile a soli 157 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un coupon aggiuntivo di 60 euro. Trasforma il tuo spazio di lavoro in una stazione futuristica di alta tecnologia, corri a fare il tuo ordine!

