La porta USB dietro al Router di casa può diventare una miniera d'oro semplicemente aggiungendo questo cavo

La porta USB del router domestico fa comodo, e non poco. In molte case viene usata per collegare chiavette, dischi esterni o stampanti e condividere file tra computer, smartphone e smart TV. Ma attenzione: non è un NAS. Nasce come funzione in più, utile per piccoli bisogni quotidiani, non come sistema pensato per tenere acceso e gestire un archivio digitale giorno e notte.

Perché la porta USB del router non può sostituire un vero NAS

A prima vista sembra la soluzione più semplice del mondo: si collega un hard disk USB al router, si entra nel pannello di configurazione e i file compaiono nella rete locale. Tutto fatto. O quasi. La differenza con un NAS vero si vede appena si comincia a usarlo sul serio. Un Network Attached Storage ha processore, memoria, sistema operativo dedicato, gestione degli utenti, servizi di sincronizzazione, spesso più alloggiamenti per i dischi e funzioni RAID.

Il router, invece, ha già il suo lavoro: far andare Internet, gestire il Wi-Fi, il firewall e il traffico di tutti i dispositivi collegati. La porta USB del modem router, quindi, va vista per quello che è: una comodità per usi semplici, non il sostituto di un archivio centrale sempre acceso. Anche quando nel menu compaiono voci come “media server” o “file sharing”, meglio dare un’occhiata alle funzioni reali. Su molti modelli economici, per esempio, il supporto ai file system si ferma a FAT32, exFAT o NTFS, con velocità non sempre brillanti e possibili problemi con dischi molto capienti.

File, stampanti e piccoli backup: quando la USB del router ha davvero senso

Usata con un po’ di buon senso, però, la USB del router resta utile. Può servire per scambiarsi documenti tra un portatile e un PC fisso, mettere foto o video a disposizione nella rete di casa, oppure collegare una vecchia stampante USB e trasformarla, se il firmware lo permette, in una stampante di rete. È una scena abbastanza comune: router in salotto, disco da 1 o 2 TB collegato sul retro, qualche cartella accessibile dal computer nello studio e dalla TV.

Funziona, a patto di non chiederle troppo. Anche i backup leggeri ci stanno: una copia periodica di documenti, fatture, scansioni o file di lavoro non troppo pesanti. Altra cosa è affidarle l’unica copia delle foto di famiglia o dell’archivio di lavoro. “Meglio considerarla una condivisione comoda, non una cassaforte digitale”, direbbe qualunque tecnico chiamato a recuperare dati da un disco rimasto acceso per mesi senza controlli. Un po’ di prudenza, in questi casi, evita problemi ben più seri.

Velocità, sicurezza e affidabilità: i controlli da fare prima di collegare un disco

Prima di collegare un disco esterno al router, conviene controllare tre cose: velocità reale, sicurezza e affidabilità. Molti router hanno ancora porte USB 2.0, più lente delle USB 3.0. E anche sui modelli più recenti la resa dipende dal processore interno e dal tipo di condivisione usata, come SMB, FTP o DLNA. Copiare un video pesante può richiedere molto più tempo rispetto al collegamento diretto al computer. Poi c’è la sicurezza della rete domestica. Se la condivisione finisce esposta su Internet, anche per sbaglio, servono password solide, firmware aggiornato e permessi ben regolati.

Non tutti i router, però, permettono controlli dettagliati: alcuni offrono solo accessi generici, poco adatti a una casa con molti dispositivi o a chi lavora da remoto. Infine c’è l’affidabilità fisica. Un disco USB alimentato dal router può risentire di spegnimenti, riavvii, cali di corrente e rimozioni fatte male. Meglio usare unità con alimentazione stabile, fare copie di backup separate e controllare ogni tanto che i file si aprano davvero. La porta USB del router è pratica, sì. Ma resta uno strumento di servizio, non il cuore dell’archivio digitale di casa.