La porta HDMI ARC sulla tua TV è diversa dalle altre e serve per un motivo specifico

La sigla ormai si trova su televisori, soundbar e ricevitori AV usciti negli ultimi anni. Ma non sempre è chiaro a cosa serva davvero. E, soprattutto, cosa fare quando l’audio non parte, arriva in ritardo o il telecomando sembra non comandare più nulla.

La sigla ARC significa Audio Return Channel, cioè “canale di ritorno audio”. È arrivata con lo standard HDMI 1.4 nel 2009 e permette alla TV di mandare l’audio a una soundbar o a un ricevitore AV usando lo stesso cavo HDMI che porta anche il segnale video. Prima, per collegare un impianto esterno, servivano spesso due passaggi: un cavo HDMI per le immagini e un altro collegamento, ottico o analogico, per riportare il suono dal televisore al sistema audio.

Con HDMI ARC, invece, basta un solo cavo tra la porta ARC della TV e quella compatibile del dispositivo audio. Meno fili, meno ingressi occupati, meno giri nei menu. A una condizione, però: entrambi gli apparecchi devono supportare la funzione e il cavo deve essere inserito nella porta giusta, di solito segnata chiaramente con la scritta HDMI ARC.

ARC contro eARC: formati audio, banda e labiale fuori sincrono

Sui televisori più recenti la scritta non è sempre HDMI ARC. Sempre più spesso compare HDMI eARC, dove la “e” sta per “enhanced”, cioè una versione più avanzata del canale di ritorno audio. La differenza principale è la banda disponibile. eARC può gestire flussi audio fino a 24 bit/192 kHz e supporta formati più pesanti, come Dolby Atmos e DTS:X, usati nei sistemi surround più evoluti e in molti contenuti in streaming o su supporto fisico.

Collegamento di un cavo HDMI tra smart TV e soundbar, esempio pratico di configurazione HDMI ARC in home theater.

ARC resta più che sufficiente per soluzioni semplici, come una soundbar stereo o 2.1, ma può mostrare limiti con alcune tracce multicanale non compresse. Un altro punto a favore di HDMI eARC è la Lip Sync Correction, pensata per correggere il ritardo tra immagini e voce. È quel difetto fastidioso: il personaggio muove le labbra, ma la battuta arriva un attimo dopo. Con eARC la sincronizzazione dovrebbe essere gestita meglio, sempre che TV, soundbar e sorgente siano impostate nel modo corretto.

Cavi HDMI: 18Gbps per ARC, 48Gbps per eARC e attenzione alle distanze

Il cavo, spesso trattato come un dettaglio, può fare la differenza. Per un impianto con HDMI ARC è meglio usare un cavo capace di reggere almeno 18Gbps. Per HDMI eARC e per le funzioni più recenti conviene invece puntare su cavi da 48Gbps, compatibili con gli standard più avanzati. Molti cavi HDMI venduti oggi sono già adatti a versioni recenti dello standard, ma in casa restano spesso vecchi cavi senza indicazioni chiare, magari presi da un decoder o da un lettore di qualche anno fa.

Se l’audio salta o non viene riconosciuto, il primo controllo sensato è proprio questo: cambiare cavo e riprovare. Poi c’è la distanza. Con collegamenti lunghi, oltre circa 25 piedi, cioè poco più di 7 metri, la connessione ARC può diventare instabile, soprattutto se il cavo passa dietro pareti, canaline o controsoffitti. Per installazioni più estese, con apparecchi nascosti in un locale tecnico o in soffitta, può essere più affidabile usare soluzioni dedicate come un HDMI balun con cavi Cat6 o Cat7, invece di portare fino al televisore un lungo HDMI tradizionale.

HDMI-CEC, uscita ottica e menu audio: i controlli da fare quando ARC non funziona

Quando HDMI ARC non funziona, non è detto che la colpa sia del cavo. Molto spesso bisogna entrare nel menu della TV e attivare HDMI-CEC, la funzione che permette ai dispositivi collegati di comunicare tra loro e, in molti casi, di usare un solo telecomando. Ogni produttore la chiama a modo suo: Anynet+, Simplink, Bravia Sync, Viera Link, solo per fare qualche esempio.

La sostanza non cambia. Senza CEC attivo sia sul televisore sia sulla soundbar o sul ricevitore AV, l’ARC può non partire. Con eARC il vincolo di solito è meno stretto, ma controllare quella voce resta una buona abitudine. Occhio anche al collegamento ottico digitale: in alcune configurazioni, se resta inserito insieme all’HDMI, può creare conflitti o far scegliere alla TV l’uscita sbagliata. Meglio togliere i cavi inutili, selezionare come uscita audio HDMI ARC/eARC e riavviare entrambi i dispositivi. Solo dopo, se il suono continua a non arrivare, ha senso controllare aggiornamenti software, formato audio scelto e compatibilità dei singoli apparecchi. Spesso la soluzione è lì, nascosta in un menu chiamato “Audio avanzato” o “Uscita digitale”.