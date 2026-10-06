La porta coassiale del tuo televisore ha un potere enorme, altro che 4K

È quel connettore rotondo sul retro della tv, spesso dimenticato accanto alle prese HDMI e USB. Per molti è roba vecchia. In realtà può ancora servire: per vedere i canali gratuiti del digitale terrestre, portare internet in stanze lontane dal router o rimettere in funzione una vecchia console rimasta in cantina.

L’uso più semplice è anche quello più immediato: collegare un’antenna da interni alla porta coassiale del televisore e avviare la sintonizzazione. In pochi minuti, se la zona è coperta, compaiono i canali nazionali e locali del digitale terrestre. Niente abbonamenti via cavo, niente piattaforme streaming. Solo la tv in chiaro. La resa, però, cambia molto: in città, vicino ai ripetitori, il segnale può essere pulito; in appartamenti schermati da muri spessi o circondati da palazzi alti, qualche canale può sparire o arrivare male.

Nei forum di tecnologia il racconto è spesso lo stesso: “L’ho presa per prova, pensavo fosse un ripiego. Poi ho scoperto che per telegiornali, sport in chiaro e reti locali bastava”. Non sostituisce un pacchetto pay tv, certo. Ma per chi guarda soprattutto Rai, Mediaset, La7 e televisioni regionali, può bastare eccome.

Ricerca dei canali e posizione dell’antenna: il segnale si conquista così

Dopo aver collegato il cavo, il passaggio decisivo è la ricerca dei canali dal menu del televisore, scegliendo l’ingresso antenna o il sintonizzatore del digitale terrestre. Di solito bastano pochi minuti. Il punto è dove si mette l’antenna. Vicino a una finestra, più in alto possibile, lontano da router, ciabatte elettriche e apparecchi che possono creare disturbi.

Un cavo coassiale inserito nella presa antenna della TV: un collegamento ancora utile per canali in chiaro e impianti di casa.

Qui serve un po’ di pazienza: si prova, si sposta di qualche centimetro, si rifà la scansione. Le antenne da interni promettono spesso portate indicate in chilometri, ma quel numero va preso con cautela. Contano ostacoli, piano dell’appartamento e orientamento verso i ripetitori. In Italia, con il passaggio al digitale terrestre DVB-T2, è diventato ancora più importante controllare che televisore o decoder siano compatibili. Se il segnale è debole, un modello amplificato può dare una mano. Se invece il problema è la posizione dell’edificio, anche l’antenna migliore farà fatica. La porta, però, resta quella: il vecchio ingresso coassiale è ancora la via principale per la tv gratuita via etere.

Adattatori MoCA: internet passa anche dai cavi coassiali di casa

C’è poi un uso meno conosciuto, ma utile in alcune abitazioni: gli adattatori MoCA, sigla di Multimedia over Coax Alliance. In pratica permettono di far passare la connessione internet sui cavi coassiali già presenti nelle pareti. Il caso classico è questo: il router è nello studio o vicino all’ingresso, mentre il televisore principale è in soggiorno, magari su un altro piano.

Invece di stendere un lungo cavo Ethernet o affidarsi a un Wi-Fi instabile, si può usare l’impianto coassiale di casa. Servono almeno due adattatori compatibili: uno collegato al router e alla presa coassiale, l’altro vicino alla tv, alla console o a un media player. Non è una soluzione adatta a tutti. Prima bisogna capire come sono stati distribuiti i cavi, se le prese comunicano tra loro e se gli splitter presenti nell’impianto lasciano passare il segnale dati.

Nelle case più vecchie, dove un tempo c’erano decoder via cavo o impianti tv distribuiti in più stanze, la possibilità è concreta. Quando funziona, il vantaggio è chiaro: una connessione più stabile del Wi-Fi, comoda per streaming in alta definizione, cloud gaming e aggiornamenti pesanti. In caso di dubbi, meglio far dare un’occhiata a un tecnico prima di comprare adattatori a caso.

Console retro e modulatori A/V: la presa coassiale riaccende i vecchi videogiochi

La porta coassiale del televisore può tornare utile anche a chi conserva una vecchia Nintendo, Sega o Atari. Console nate quando l’HDMI non esisteva e i collegamenti passavano da cavi RF, RCA o modulatori esterni. Molti televisori recenti non hanno più gli ingressi compositi rosso, bianco e giallo; alcuni, però, mantengono ancora il connettore coassiale. In quel caso un modulatore A/V può trasformare il segnale della console in un canale da sintonizzare sulla tv, proprio come si faceva anni fa.

La qualità dell’immagine non sarà quella di un collegamento moderno. Su schermi grandi i difetti si vedono: contorni morbidi, colori meno stabili, un po’ di rumore video. Ma per una partita a Super Mario, Sonic o a un vecchio titolo sportivo può andare più che bene, soprattutto se l’obiettivo è ritrovare l’esperienza originale, non la massima nitidezza. Gli appassionati di retrogaming continuano a preferire i televisori a tubo catodico, capaci di nascondere molte imperfezioni e di restituire tempi di risposta più naturali. Quando però non c’è spazio per un CRT, la presa coassiale resta una via d’uscita concreta. Piccola, dimenticata, ma ancora utile.