La Polizia raccomanda il metodo LAP per proteggersi dalle truffe telefoniche

La Polizia spagnola rilancia un metodo semplice in tre passaggi per riconoscere le chiamate sospette e ridurre il rischio di cadere nelle truffe telefoniche.

Si chiama metodo LAP e punta a far scattare alcuni controlli prima di fidarsi di chi telefona da un numero sconosciuto. Bastano pochi secondi per valutare provenienza e interlocutore e capire se è meglio proseguire o chiudere subito la conversazione.

Localizzare il prefisso: quando una chiamata dall’estero deve far scattare l’allarme

La prima lettera del metodo LAP è la “L”: significa localizzare da dove arriva la chiamata. Tradotto: controllare il prefisso telefonico prima di rispondere o, se si è già in linea, prima di andare avanti nella conversazione. Nel video diffuso sui social, la Polizia spagnola invita a fare particolare attenzione alle telefonate con prefisso estero, soprattutto se non si aspetta nessuna chiamata da quel Paese. Il messaggio degli agenti è netto: se non attendi una telefonata dall’estero, meglio non rispondere.

Questo non vuol dire che ogni chiamata internazionale sia una truffa. Può essere un parente, un corriere, un albergo. Il problema è che molte campagne di spam telefonico e diversi tentativi di frode usano numeri che, a prima vista, non permettono di capire chi ci sia davvero dall’altra parte. In Spagna, inoltre, è attesa l’entrata in vigore del prefisso 400, pensato per rendere più riconoscibili le chiamate commerciali. Un aiuto in più, non una protezione assoluta.

Identificare l’interlocutore: domande di verifica contro finti conoscenti e false aziende

La seconda lettera, la “A”, riguarda l’autore della chiamata: chi sta parlando. La raccomandazione della Polizia è molto pratica. Se qualcuno dice di essere un conoscente, un collega o un familiare, ma qualcosa non convince, meglio fare una domanda di controllo.

Un dettaglio condiviso, un riferimento preciso, un’informazione che uno sconosciuto non dovrebbe sapere. Poche parole, senza offrire nuovi spunti. Lo stesso vale se l’interlocutore sostiene di chiamare per conto di una banca, di una compagnia telefonica o di un ente pubblico.

Se non c’è alcun rapporto con quella società, o se il tono diventa pressante, la scelta più sicura è riagganciare e richiamare il servizio clienti dai canali ufficiali. Il punto, spiegano gli agenti, è semplice: non bisogna avere paura di rispondere al telefono, ma nemmeno sentirsi obbligati a restare in linea. Prima si verifica, poi si decide.

Capire lo scopo della chiamata: i segnali per riagganciare prima di cedere dati personali o bancari

La “P” finale sta per proposito, cioè il vero motivo della telefonata. Ed è spesso qui che le truffe telefoniche si scoprono. Chi chiama chiede codici arrivati via SMS, credenziali di accesso, numeri di carta, coordinate bancarie o altri dati personali.

In casi del genere, la Polizia invita a chiudere subito la conversazione. Nessun operatore serio dovrebbe chiedere al telefono password complete, codici dispositivi o informazioni riservate, tanto meno mettendo fretta. “Se ti chiedono dati bancari o personali, riaggancia”, ha spiegato la Polizia nel messaggio rivolto agli utenti.

Il consiglio vale anche quando la chiamata sembra ben confezionata, con nome dell’azienda, musica d’attesa o linguaggio professionale. I truffatori, come ricordano spesso le forze dell’ordine nelle campagne di prevenzione, puntano sulla fretta: un conto bloccato, un pagamento sospetto, un’offerta da accettare subito. Fermarsi qualche secondo può bastare. Meglio perdere una chiamata che ritrovarsi il conto svuotato.