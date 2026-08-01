La polizia lancia l'allarme: non bisogna mai commettere questo errore con il cellulare

Un gesto comune, quasi automatico, che però nei luoghi affollati può facilitare i furti, esporre i dati personali a nuove truffe e creare rischi anche nella vita di tutti i giorni. Il messaggio, ripreso dalla stampa tedesca, è molto concreto: un telefono lasciato a vista, mezzo fuori dai jeans o nella tasca esterna di una giacca, diventa un’occasione per i borseggiatori. Bastano pochi secondi. Una spinta, un contatto in metropolitana, una fila davanti a un negozio.

La tasca posteriore dei pantaloni è uno dei punti più facili da colpire. Lo spiegano gli investigatori tedeschi: spesso il telefono resta visibile mentre si cammina e può essere sfilato senza che la vittima se ne accorga subito. Nei posti pieni di gente — stazioni, mercati, concerti, centri commerciali — il borseggio dello smartphone nasce quasi sempre da una distrazione minima. Uno sguardo a una vetrina. Una mano occupata. Un urto che sembra casuale.

La polizia di Bielefeld lo ha detto senza giri di parole: “Utilizzate per i vostri oggetti di valore tasche interne chiuse e non la tasca posteriore facilmente accessibile”. Il problema non è solo la rapidità del furto. È anche quello che succede subito dopo: in mezzo alla folla, tra rumore e persone che si muovono, ricostruire l’accaduto diventa difficile. Spesso la vittima se ne accorge quando il ladro è già lontano. E oggi un telefono non è soltanto un oggetto da ricomprare: dentro ci sono foto, app bancarie, documenti digitali.

Dove tenere lo smartphone: tasche interne, chiusure e borse davanti al corpo

Il consiglio principale è semplice: tenere lo smartphone in una tasca interna chiusa, meglio se con zip o bottone, oppure in una borsa portata davanti al corpo. Chi usa uno zaino, soprattutto sui mezzi pubblici o in coda, dovrebbe portarlo sul petto o almeno sistemare le chiusure in modo da poterle controllare. È una piccola abitudine, ma pesa. Il ladro cerca accessi rapidi, non ostacoli.

Uno smartphone lasciato visibile nella tasca posteriore dei jeans in un contesto affollato, situazione tipica che facilita i furti.

Anche le borse a tracolla andrebbero tenute aderenti al corpo, con l’apertura rivolta verso l’interno e non verso l’esterno. Il principio è chiaro: più tempo serve per arrivare al telefono, meno il furto diventa conveniente. Vale in vacanza, quando si guarda una mappa o si fotografa un monumento. Ma vale anche nella routine: il tram delle 8, l’ingresso della scuola, il supermercato sotto casa. Proprio nei luoghi in cui ci si sente più tranquilli, spesso, l’attenzione cala.

La truffa dopo il furto: falsi messaggi Apple e Google per rubare le credenziali

Dopo il furto del telefono può partire una seconda fase, meno evidente ma altrettanto pericolosa. I criminali inviano alla vittima messaggi falsi che sembrano arrivare da Apple o Google. Di solito promettono di mostrare la posizione del dispositivo rubato oppure chiedono di “verificare” l’account per recuperarlo. Il link, però, porta a una pagina falsa.

Chi inserisce lì le proprie credenziali consegna ai ladri l’accesso all’account. In alcuni casi questo permette di disattivare i sistemi di blocco, cancellare il telefono o prepararlo alla rivendita. Per questo gli esperti raccomandano di usare solo i canali ufficiali, come Dov’è per i dispositivi Apple o Trova il mio dispositivo per Android. Meglio digitare l’indirizzo a mano o passare dalle app già installate. Mai dai link ricevuti via sms o email. È una regola secca, ma serve.

In caso di sottrazione, bisogna bloccare subito la scheda Sim, cambiare le password principali e avvisare la banca se sul telefono erano attive app di pagamento. La denuncia alle autorità resta necessaria, anche per comunicare il codice Imei, l’identificativo del dispositivo. Non sempre basta a recuperarlo, va detto. Ma può aiutare a seguirne la circolazione e a limitare usi impropri.

Non solo ladri: danni al telefono e rischi di distrazione in strada

La tasca posteriore non è un problema solo per i furti. Sedersi con il telefono nei jeans può piegare la scocca, danneggiare lo schermo o, nei casi peggiori, sottoporre la batteria a pressioni per cui non è stata pensata. Gli smartphone moderni sono resistenti, certo. Ma non sono fatti per sopportare a lungo torsioni e peso del corpo. Il rischio aumenta con custodie rigide o pantaloni molto stretti.

C’è poi la sicurezza in strada. Un telefono sempre a portata di mano spinge a controllare notifiche, messaggi e mappe anche quando sarebbe meglio evitare: mentre si attraversa, si pedala, si guida. Basta un’occhiata breve e il pericolo può arrivare. La raccomandazione della polizia, alla fine, è meno banale di quanto sembri: mettere lo smartphone in un punto sicuro, chiuso e non immediato riduce i furti, protegge i dati e aiuta a non trasformare una distrazione in un incidente.