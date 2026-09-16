La nuova truffa ti svuota il conto quando paghi sui siti: attenzione a questo dettaglio

Il messaggio avvisa di un presunto accesso da un nuovo dispositivo e chiede di confermare l’identità entro 24 ore, pena il possibile blocco dell’account. Lo schema, segnalato dal sito olandese iPhoned, è quello classico del furto di credenziali: una comunicazione che sembra urgente, un link ben visibile, una minaccia scritta con tono burocratico. Quanto basta per spingere qualcuno a cliccare senza pensarci troppo.

La mail si presenta come un avviso di sicurezza legato a Klarna, il servizio di pagamento “compra ora, paga dopo” usato anche in Italia per gli acquisti online. Nel testo, secondo le segnalazioni raccolte, si parla di un accesso all’account Klarna da un nuovo dispositivo. Se non è stato l’utente a farlo, viene chiesto di intervenire subito. Il passaggio più insidioso è l’ultimatum: una presunta verifica dell’identità entro 24 ore, altrimenti l’account potrebbe essere bloccato. È una leva semplice, ma efficace.

Poco tempo per ragionare, frasi come “controlla ora” o “evita la sospensione”, e il gioco è fatto. A rendere tutto più credibile compare anche il riferimento a un presunto team di “Autenticazione avanzata”, una dicitura che suona tecnica e rassicurante. Ma non risulta collegata ai canali ufficiali della società. Klarna, nelle sue indicazioni di sicurezza, invita infatti a diffidare dei messaggi che chiedono dati personali attraverso link non verificati.

La pagina di login contraffatta e il dominio che svela il raggiro

Il link contenuto nella mail non porta alla vera area riservata, ma a una pagina di login contraffatta che imita la grafica di Klarna. Qui i truffatori cercano di ottenere nome utente, password e, nei casi peggiori, anche codici di verifica o altri dati utili per entrare nel profilo della vittima. La pagina può sembrare pulita, ordinata, perfino convincente. Proprio per questo bisogna guardare l’indirizzo web. La piattaforma ufficiale indicata da Klarna usa un dominio che inizia con login.klarna.com/eu.

Un utente controlla una presunta email di verifica su laptop e smartphone, tipica dinamica delle truffe di phishing.

Se invece il collegamento porta a un indirizzo diverso, con parole aggiunte, trattini, domini strani o sequenze poco chiare, è molto probabile che si tratti di phishing. La tecnica è nota, ma funziona ancora: email curate, logo simile, testi spesso senza errori grossolani. Da computer si può passare il mouse sul link, senza cliccare, per vedere dove porta davvero. Da smartphone è più difficile, perché lo schermo mostra meno dettagli. E chi organizza queste truffe lo sa bene.

I segnali da riconoscere: pressione, minacce e richiesta di credenziali

In questa truffa via email i campanelli d’allarme sono diversi. Il primo è la fretta. Quando un messaggio chiede di agire entro poche ore, soprattutto se parla di soldi o di account personali, conviene fermarsi. Anche solo mezzo minuto. Il secondo segnale è la minaccia: il blocco dell’account Klarna, la sospensione dei servizi, la perdita dell’accesso. I truffatori puntano sulla paura, non sull’informazione.

Poi c’è la richiesta di dati sensibili. Klarna chiarisce che non chiede tramite link sconosciuti password, dati bancari, codici di verifica, numeri di carta o conferme dell’account. Se una mail pretende queste informazioni, anche con un tono formale e una grafica credibile, va trattata come sospetta. La strada più sicura resta sempre la stessa: aprire l’app Klarna, digitare a mano l’indirizzo del sito oppure contattare l’assistenza clienti dai canali già conosciuti.

Cosa fare se si è cliccato sul link o inserito i dati

Chi riceve una mail di questo tipo non deve cliccare sul collegamento e non deve scaricare eventuali allegati. Meglio eliminare il messaggio e controllare il proprio profilo entrando direttamente dall’app Klarna o scrivendo a mano l’indirizzo ufficiale nel browser. Mai dal link ricevuto. Se il collegamento è stato aperto ma non sono stati inseriti dati, è bene chiudere subito la pagina, cancellare la mail e, per prudenza, fare una scansione del dispositivo con un programma affidabile. Se invece sono state inserite le credenziali Klarna, la password va cambiata immediatamente da un canale ufficiale e, se disponibile, va attivata la verifica in due passaggi.

Più serio il caso in cui siano stati comunicati dati bancari o autorizzati pagamenti: bisogna contattare subito la banca, chiedere il blocco delle operazioni sospette e segnalare l’accaduto al servizio clienti di Klarna. La società consiglia anche di bloccare l’account, denunciare la frode attraverso i canali previsti e controllare i movimenti nei giorni successivi. Perché spesso il furto non si ferma al primo accesso.