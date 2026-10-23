La nuova opzione di WhatsApp sarà solo per gli utenti iPhone

La novità è emersa il 21 ottobre 2026 nella beta iOS segnalata da WABetaInfo. La funzione è ancora in sviluppo, riguarda per ora l’ambiente Apple e non ha una data ufficiale di uscita. Per gli utenti cambierebbe un gesto di tutti i giorni: toccare un link, leggere la pagina e tornare alla conversazione. Tutto senza uscire da WhatsApp.

La novità dovrebbe comparire nelle impostazioni di WhatsApp con il nome “In-App-Browser”. A individuarla è stata WABetaInfo, analizzando la beta 26.41.10.72 per iOS distribuita tramite TestFlight. Per il momento, però, non è una funzione già pronta all’uso: il codice c’è, ma nemmeno i tester possono provarla davvero.

Quando verrà attivata, l’opzione dovrebbe mostrare al primo utilizzo un breve avviso. Una schermata per spiegare che i link ricevuti nelle chat saranno aperti direttamente dentro WhatsApp. Meta, almeno da quanto emerge, sembra voler lasciare la scelta all’utente: chi preferisce continuare con Safari o Chrome potrà farlo. “La funzione è ancora in sviluppo”, ha riferito WABetaInfo, segno che grafica e dettagli potrebbero cambiare prima del lancio pubblico.

Link aperti dentro WhatsApp, senza passare da Safari o Chrome

Oggi, su iPhone, quando si tocca un collegamento ricevuto su WhatsApp, si apre di norma Safari, Chrome o il browser scelto come predefinito. Con il nuovo browser in-app, invece, la pagina web verrebbe caricata dentro l’app di messaggistica. Niente cambio di applicazione, niente interruzione della chat.

Uno smartphone mostra l’apertura di un link direttamente dentro una chat, senza passare a un browser esterno.

Il funzionamento ricorda quello già visto su altre app social e di messaggistica: si resta nella stessa schermata, si consulta il contenuto e poi si torna alla conversazione con un tocco. Non tutto, però, finirebbe per forza dentro WhatsApp. Secondo le informazioni disponibili, l’utente potrebbe comunque aprire singoli collegamenti nel browser predefinito dal menu con i tre puntini. Una via d’uscita utile per chi vuole usare estensioni, preferiti o le impostazioni del browser che usa ogni giorno.

Finora WhatsApp aveva già previsto una forma limitata di apertura interna per alcuni link aziendali, ma solo a certe condizioni tecniche, per esempio con connessione protetta HTTPS. La nuova funzione allargherebbe il raggio d’azione: link inviati da amici, gruppi, aziende o contatti di lavoro potrebbero aprirsi tutti nello stesso modo, senza le differenze che oggi rendono l’esperienza meno lineare.

Privacy e dati di navigazione: cosa resta sull’iPhone

Il nodo più sensibile è la privacy. Un browser integrato porta subito con sé alcune domande: chi vede i link aperti, dove finiscono i cookie, quali dati restano salvati. Secondo WABetaInfo, i dati di navigazione dovrebbero restare localmente sull’iPhone, con un funzionamento simile a quello di Safari per cache e informazioni dei siti visitati.

Sempre secondo la stessa fonte, WhatsApp non potrebbe vedere quali link l’utente apre dalle proprie conversazioni. È un punto importante, anche se andrà verificato quando Meta pubblicherà note ufficiali o documenti più dettagliati. Per ora, la ricostruzione parla di una gestione locale dei dati e della possibilità di cancellare cookie e dati dei siti web direttamente dalle impostazioni dell’app.

Resta da capire come questa novità si incastrerà con le protezioni già presenti su iOS, dalle misure anti-tracciamento alla gestione dei permessi. Su iPhone il tema è delicato: cambiare il modo in cui si aprono le pagine web dentro un’app può incidere sulle abitudini degli utenti, ma anche sul controllo che ciascuno mantiene sulla propria navigazione.

Beta iOS già aggiornata, ma i tempi restano incerti

Il browser integrato di WhatsApp è stato individuato nella beta 26.41.10.72 per iOS, disponibile attraverso il programma di test Apple TestFlight. La presenza nella beta, però, non vuol dire che il rilascio sia vicino. Molte funzioni restano nascoste per settimane, a volte per mesi, prima di arrivare nella versione stabile. Altre vengono cambiate o messe da parte.

Meta non ha indicato una data per l’arrivo della nuova opzione sugli iPhone degli utenti. Non è chiaro neppure se un sistema simile verrà sviluppato per Android, perché le informazioni emerse finora riguardano soltanto iOS. In mancanza di annunci ufficiali, lo scenario più prudente è quello di una fase di test ancora interna, con un’eventuale distribuzione graduale solo dopo nuove verifiche.

Per chi usa WhatsApp ogni giorno, può sembrare una modifica piccola. In realtà riguarda un’abitudine molto frequente: aprire una notizia, controllare un indirizzo, leggere una pagina inviata in un gruppo, magari mentre si sta già scrivendo una risposta. Se il progetto arriverà davvero nella versione pubblica, il passaggio da Safari o Chrome a un In-App-Browser sarà una delle novità più visibili nell’uso quotidiano di WhatsApp su iPhone.